Il cinema di Entre Dos Mundos torna ad agosto nel Chiostro di Sant’Orsola

Tre nuovi appuntamenti per “Un’estate Entre Dos Mundos”, la rassegna estiva del festival del cinema iberoamericano di Firenze, che torna con proiezioni e talk a ingresso libero nel chiostro del Museo Sant’Orsola per indagare le questioni alcune questioni del nostro tempo: giustizia sociale e reinserimento, comunità transgender, storie di ex detenute, crisi climatica e migrazione ambientale.

La programmazione prosegue ad agosto al Museo Sant’Orsola, ore 21.15, nell’ambito di Cinema nel Chiostro, l’arena estiva dello Spazio Alfieri (Via Guelfa 21). In collaborazione con i Premios Platino, i più alti riconoscimenti del cinema iberoamericano, sarà presentata una selezione di tre film scelti per la loro forza narrativa. Si parte giovedì 14 agosto con Reas, film della regista e artista argentina Lola Arias, che fonde cinema, teatro e musica per dare voce a donne cis e transgender ex detenute del carcere di Ezeiza (Buenos Aires), un’opera che decostruisce gli stereotipi e riflette su genere, giustizia sociale e reinserimento. Giovedì 21 agosto vedremo il documentario animato Mariposas Negras. Ospite della serata sarà il regista David Baute che, al termine della proiezione, terrà un dibattito aperto al pubblico per approfondire le implicazioni umane e culturali della crisi climatica e riflettere insieme sulle sfide poste dalla migrazione ambientale. La rassegna si conclude giovedì 28 agosto con Motel destino di Karim Aïnouz, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024. Ambientato nel Nordest del Brasile, è un dramma erotico dove ogni legame è carico di rischi e segreti e un motel a luci rosse diventa teatro di un confronto pericoloso tra potere e desiderio.

Un’estate Entre Dos Mundos è parte della rassegna Apriti Cinema, organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri con la programmazione a cura del Cinema La Compagnia–Fondazione Sistema Toscana, e di Cinema nel Chiostro nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2025 del Comune di Firenze, si avvale del patrocinio e del contributo della Città Metropolitana di Firenze.