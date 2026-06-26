Chiusura Ponte al Pino, Regione: aziende favoriscano lavoro da remoto e limitino spostamenti dipendenti e addetti

Durante l’emergenza nazionale dei lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario di ponte al Pino a Firenze la circolazione dei treni sarà interrotta continuativamente tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio e dalle 23 del 26 luglio alle 11 del 30 luglio.

La Regione Toscana invita, si spiega in una nota, tutti gli enti e le aziende, nelle giornate interessate dalle limitazioni ferroviarie causa rifacimento Ponte al Pino, a favorire il lavoro da remoto, riorganizzare le attività e limitare gli spostamenti non indispensabili. Trenitalia ed Rfi con gli enti locali coinvolti, Regione e Comune di Firenze, hanno definito una programmazione straordinaria del servizio per assicurare il maggior numero possibile di collegamenti ferroviari.

Il tratto ferroviario tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi (che comunque resteranno operative) resterà chiuso. I treni regionali delle direttrici Chiusi-Arezzo-Firenze Santa Maria Novella saranno limitati a Firenze Campo di Marte. Anche i convogli provenienti da Roma e Foligno e diretti a Firenze Santa Maria Novella termineranno la corsa a Firenze Campo di Marte. Saranno soppressi i treni della relazione Montevarchi-Prato-Pistoia. Mentre i treni Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, via Vaglia, circoleranno regolarmente. Saranno invece soppressi i treni tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo.

Sulla relazione Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, i treni saranno limitati a Pontassieve, con l’eccezione dei treni 18934 e 18938, caratterizzati da una maggiore frequentazione, che raggiungeranno Firenze Campo di Marte. Il primo collegamento mattutino Borgo San Lorenzo-Firenze Santa Maria Novella via Pontassieve, treno 18930, sarà sostituito da un bus., così come l’ultimo collegamento della giornata, il treno 18978. Sulla linea aretina nei giorni interessati sarà assicurato almeno un collegamento veloce all’ora sulla Direttissima e almeno un collegamento all’ora che effettua tutte le fermate sulla linea lenta.

“L’intervento di Rfi su ponte al Pino è necessario e non più rinviabile – affermano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni -. Abbiamo lavorato affinché il servizio ferroviario fosse rimodulato garantendo il maggior numero possibile di collegamenti, con particolare attenzione ai pendolari. Chiediamo a tutti di programmare con anticipo gli spostamenti, verificare le informazioni prima della partenza e, quando possibile, ridurre gli spostamenti verso Firenze”.