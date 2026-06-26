Festival B-Side, musica, lavoro e integrazione a Empoli

Due giorni di food, musica, sport e dibattiti sui temi del lavoro, dell’inclusione e sull’impegno delle cooperative sociali di tipo B: il 27 e il 28 giugno al parco di Serravalle a Empoli (Firenze) si svolge il B-Side festival, realizzato grazie alla collaborazione tra Legacoopsociali, l’associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali SintesiMinerva e K2b, il consorzio Coob, MangeRete cooperazione.

L’evento nasce per dare voce a ciò che spesso resta ‘nel lato B’ della cooperazione sociale: l’inserimento lavorativo delle persone fragili a cui sarà dato il palco principale. Oggi in Italia operano circa 5.300 imprese cooperative di inserimento lavorativo che impiegano oltre 30mila lavoratori svantaggiati, “realtà solide e radicate sul territorio – si spiega -, che dimostrano quotidianamente come sia possibile coniugare efficienza imprenditoriale, inclusione sociale e sviluppo economico.

Quattro le aree tematiche della rassegna: B-Music, B-Talk, B-Sport e B-Food. In programma due appuntamenti musicali a ingresso gratuito: domani la performance di Ex-Opera, uno spettacolo live immersivo che fonde voci liriche ed orchestra sinfonica con la potenza della musica elettronica contemporanea. Domenica invece salirà sul palco Leonardo De Andreis, accompagnato da Edoardo Brogi e Andrea Maestrelli. Il primo talk il 27 alle 17.30 dal titolo ‘L’inclusione lavorativa e le pratiche di collaborazione’: tra i partecipanti il presidente nazionale Legacoopsociali Massimo Ascari, l’assessore al lavoro della Toscana Alberto Lenzi, la presidente del presidio Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa Barbara Antonini e il rappresentante della cooperativa Solaris lavoro e ambiente Massimiliano Bevacqua, oltre a rappresentanti di Anci Toscana, Modera il dibattito Diego Dutto, direttore Legacoopsociali.

A seguire, il panel ‘Intese per l’inserimento lavorativo: strumenti per la promozione e le buone pratiche’ con Gianni Autorino del dipartimento welfare di Legacoop Toscana, il presidente di Publiacqua Nicola Perini, l’ad di Sei Toscana Gianluca Paglia, la presidente della commissione sviluppo economico del Consiglio regionale Brenda Barnini e il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini. Modera il confronto Enrico Sostegni di Legacoop Toscana. Durante il festival sarà anche presentato ‘Operazione asset’, cortometraggio realizzato dall’Iis Il Pontormo di Empoli. Sarà inoltre possibile provare le specialità culinarie di una quindicina di cooperative sociali, ci saranno un’area verde dedicata a varie attività sportive e uno spazio per i più piccoli. Il festival ha il supporto del Comune di Empoli e il patrocinio del ministero per le Disabilità.

Il valore della cooperazione sociale e l’impegno sull’inserimento lavorativo sono al centro del festival B-Side che si svolgerà domani e domenica al parco di Serravalil 27 e il 28 giugno a Empoli (Firenze). Una delle anime dell’evento è Cristina Dragonetti, presidente della coop sociale SintesiMinerva di Empoli: “Ci siamo riferiti al lato B della cooperazione sociale, è il lato dell’inserimento lavorativo ma abbiamo anche pensato ironicamente a tutto ciò che, nella vita, richiama il lato B – ha spiegato -. In questo momento è un po’ faticoso parlare di lavoro fragile perché le leggi ci aiutano poco. Anziché fare un normale seminario, stavolta facciamo un festival, accendendo i riflettori”.