Incidente sul lavoro a Carrara, vittima operaio esperto. Proclamato sciopero nel distretto lapideo

Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda del settore marmifero a Carrara (Massa Carrara).

Si chiamava Aldo Gullotti l’operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda del settore marmifero a Carrara. Gullotti, nato a Milazzo (Messina) nel 1982, da tempo lavorava nel comparto del marmo, dove era conosciuto come un operaio esperto, con alle spalle anni di lavoro nel settore. Gullotti lascia un figlio di 10 anni.

L’allarme è scattato alle 8.18 per un infortunio avvenuto alla ditta Santucci, in via Provinciale Avenza Massa. Secondo le informazioni raccolte, l’uomo sarebbe rimasto

schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per il lavoratore non c’era più nulla da fare: il personale sanitario

ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all’infortunio mortale.