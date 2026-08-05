Incidente sul lavoro a Carrara, vittima operaio esperto. Proclamato sciopero nel distretto lapideo

Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda del settore marmifero a Carrara (Massa Carrara).
Si chiamava Aldo Gullotti l’operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda del settore marmifero a Carrara. Gullotti, nato a Milazzo (Messina) nel 1982, da tempo lavorava nel comparto del marmo, dove era conosciuto come un operaio esperto, con alle spalle anni di lavoro nel settore. Gullotti lascia un figlio di 10 anni.
L’allarme è scattato alle 8.18 per un infortunio avvenuto alla ditta Santucci, in via Provinciale Avenza Massa. Secondo le informazioni raccolte, l’uomo sarebbe rimasto
schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per il lavoratore non c’era più nulla da fare: il personale sanitario
ha potuto soltanto constatarne il decesso.
Gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all’infortunio mortale.
I dati storici consolidati dalle ASL territoriali rilevano una media drammatica di circa un infortunio ogni due giorni all’interno dei bacini marmiferi. Negli ultimi vent’anni si contano oltre 15 morti complessivi nelle sole cave di Carrara. Tra i casi più recenti il decesso di un operaio di 59 anni ad aprile 2025, rimasto schiacciato a causa del ribaltamento di un mezzo pesante da cava.
I sindacati hanno indetto otto ore di sciopero per domani.