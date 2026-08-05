Liberazione di Firenze: l’82esimo anniversario rende omaggio alle partigiane

L’11 agosto Firenze celebra l’82/anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo. Quest’anno, per l’80/o anniversario del voto alle donne, Palazzo Vecchio ha deciso di dedicare un ricordo particolare alle partigiane.

Per questo nel corso del corteo istituzionale, come spiega la stessa sindaca Sara Funaro, ci

sarà una sosta “davanti al Palagio di Parte Guelfa per rendere omaggio alle donne partigiane, protagoniste della Resistenza e della rinascita democratica del nostro Paese”. Sarà presente anche Simone Guaita, “che raccoglie idealmente il testimone della prozia Maria Luigia”, staffetta partigiana “che contribuì a far suonare la Martinella e a far issare il tricolore sulla Torre di Arnolfo”, rendendo così “ancora più significativo questo momento di memoria condivisa”. Il tradizionale programma delle iniziative istituzionali si aprirà alle 7 con il suono della Martinella, la campana della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio che, l’11 agosto 1944, annunciò alla città la riconquista della libertà. Con la sindaca

tra gli altri ci sarà appunto Simone Guaita. Alle 9.45, in piazza dell’Unità Italiana, sarà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre alla presenza delle

autorità civili, religiose e militari, oltre alle rappresentanze delle associazioni partigiane, combattentistiche e d’arma. Da piazza dell’Unità partirà poi il corteo diretto in piazza della

Signoria, con la sosta al Palagio di Parte Guelfa. Alle 10.30, sull’Arengario di Palazzo Vecchio, la cerimonia istituzionale, aperta dallo squillo delle Chiarine, dall’esecuzione dell’Inno nazionale e dell’Inno europeo. Tra gli interventi istituzionali quello della sindaca, della presidente di Anpi Firenze Vania Bagni e di Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea. Tra i presenti alla giornata anche l’assessora alla cultura della memoria Benedetta Albanese e il presidente del Q1 Mirco Rufilli. “L’11 agosto è una delle date fondative della storia di Firenze – così Funaro -. Celebrare questa ricorrenza significa rendere omaggio a quella generazione e ribadire che libertà, pace e democrazia non sono conquiste scontate, ma valori da custodire e difendere ogni giorno. Questo giorno non ci chiede soltanto di guardare al passato, ma di interrogarci sul presente. In un tempo segnato da guerre e conflitti, Firenze vuole continuare a costruire ponti di dialogo, di pace e di solidarietà, fedele alla propria storia e ai valori della Resistenza e della Costituzione. È questo il modo più autentico

per onorare chi ottantadue anni fa ci ha restituito la libertà”.