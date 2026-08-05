Aggredisce i soccorritori e poi l’infermiera in ospedale, arrestato a Lucca

Un 26enne è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito i volontari che lo avevano soccorso e un’infermiera dell’ospedale di Lucca dove era stato trasportato. E’ accaduto domenica pomeriggio.

Da quanto spiegato dalla questura, il giovane, di nazionalità egiziana, era stato portato da personale della Misericordia della Media Valle al pronto soccorso di Lucca dopo essere stato soccorso per tagli che si era procurato autonomamente a casa. Nell’abitazione, “a dire del fratello che aveva allertato i sanitari, era andato in escandescenza e aveva iniziato a rompere ogni cosa”.

Nella prima fase dell’intervento il giovane avrebbe “intenzionalmente imbrattato col suo sangue i soccorritori. Giunto” poi al pronto soccorso, mentre era sulla barella, avrebbe aggredito “con calci e pugni i volontari e il personale sanitario spingendo un’infermiera fino a farla sbattere contro una vetrata”.

Il personale del pronto soccorso utilizzando una linea d’emergenza appositamente istituita con la sala operativa della Questura, “comunicava immediatamente l’accaduto e due equipaggi della squadra volante si recavano presso il pronto soccorso dell’ospedale dove identificava l’autore del fatto. Grazie al nuovo sistema di telecamere ad alta definizione appena installato da parte della direzione dell’ospedale di Lucca, gli operatori hanno potuto documentare tutte le fasi dell’aggressione e procedere all’arresto in flagranza di reato”.

Il giudice ha convalidato l’arresto del giovane e disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.