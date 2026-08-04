Serravalle Jazz 2026

Serravalle Jazz XXV edizione. Dal 23 al 26 agosto alla Rocca di Castruccio anche per questo 2026 grandi protagonisti del jazz nazionale ed internazionale come Enrico Pieranunzi, Omar Sosa, Nico Gori, Xavier Girotto e molti altri…

Palcoscenico centrale ed identitario del festival Serravalle Jazz, la Rocca di Castruccio, propone anche per questo 2026 grandi protagonisti. Festeggia 40 anni di attività la BargaJazz Orchestra, impegnata nel concerto di apertura: ospite speciale l’armonicista Gregoire Maret; in programma le musiche di Stevie Wonder, impreziosite da suggestivi arrangiamenti originali.

Un nuovissimo progetto quello presentato da Enrico Pieranunzi: “Chet Remembered” nasce dal profondo legame artistico e umano tra il pianista romano Enrico Pieranunzi e il grande trombettista americano Chet Baker, uno dei protagonisti più lirici e poetici della storia del jazz.

Omar Sosa, di origini cubane, è un poliglotta musicale, capace con la sua arte di abbattere qualsiasi frontiera, celebrando la diversità delle anime della musica. In apertura la giovane cantante e compositrice Giulia Impache.

Sempre protagonista di Serravalle jazz, Nico Gori esplorerà le potenzialità del clarinetto, lo strumento che lo ha reso noto al grande pubblico, attraverso un repertorio di inediti originali e arrangiamenti di brani celebri. Nella stessa serata Tommaso Mannelli presenterà il risultato artistico della residenza creativa che lo vedrà impegnato con quattro giovani musicisti.

Torna anche l’appuntamento presso la Torre del Barbarossa con Javier Girotto al sax, insuperabile nel tracciare un punto di congiunzione tra jazz e musica argentina.

Confermato anche il ciclo di incontri nel tardo pomeriggio presso l’Ex-Oratorio della Vergine Assunta, quest’anno dedicato ai grandissimi.

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Domenica 23 agosto

ore 18.15 – Ex Oratorio della Vergine Assunta

UNA DOMENICA DI GIUGNO.

Bill Evans al Village Vanguard nel 1961

e altre storie fiorentine di jazz

di Andrea Giuntini a cura di Alessandra Cafiero

ore 21.00 – Rocca di Castruccio

BARGAJAZZ ORCHESTRA 40

“Wonder in jazz” special guest GREGOIRE MARET diretta da MARIO RAJA

Lunedì 24 agosto

ore 18.15 – Ex Oratorio della Vergine Assunta

A LOVE SUPREME

Una riflessione sul capolavoro di John Coltrane ma anche sull’amore per Alice e sulla loro connessione spirituale e musicale, incontro a cura di Lorenzo Becciani

ore 21.00 – Rocca di Castruccio

11° PREMIO RENATO SELLANI a:

Enrico Pieranunzi e Tommaso Mannelli

a seguire

ENRICO PIERANUNZI QUINTET

“Chet Remembered”

Enrico Pieranunzi / Mauro Beggio / Luca Bulgarelli / Michele Polga Giacomo Serino

Martedì 25 agosto

ore 18.15 – Ex-Oratorio della Vergine Assunta

BRAD MEHLDAU: RITRATTO DI UN PIANISTA ECLETTICO

di Sergio Pasquandrea e Carlo Morena (Edt, 2025) a cura di Alessandra Cafiero, saranno presenti gli autori

ore 19.30 – Torre del Barbarossa

JAVIER GIROTTO

ore 21.00 – Rocca di Castruccio

GIULIA IMPACHE

Giulia Impache / Andrea Marazzi / Jacopo Acquafresca

a seguire

OMAR SOSA

Mercoledì 26 agosto

ore 18.15 – Ex Oratorio della Vergine Assunta

LE PERCEZIONI EXTRASENSORIALI DI MILES DAVIS incontro a cura di Francesco Martinelli

ore 21.00 – Rocca di Castruccio

TOMMASO MANNELLI

“My worlds”

Tommaso Mannelli / Mauro Sarti / Mattia Hagge / Dario Lastrucci / Alberto Della Pietra

PRODUZIONE ORIGINALE / RESIDENZA ARTISTICA

a seguire

NICO GORI

“Music around the Clarinet”

Nico Gori / Marco Benedetti / Raffaele Pallozzi / Andrea Mucciarelli

Simone Padovani / Andrea Beninati

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