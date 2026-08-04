InStabile resta aperto anche ad agosto: un mese di musica, circo, ballo e incontri!

Sulle rive dell’Arno un mese di musica, circo, ballo e incontri. InStabile continua ad accogliere chi resta in città, per scelta, per lavoro o per necessità, con una programmazione quotidiana a ingresso libero

Ad agosto Firenze rallenta, ma non si ferma. In un periodo in cui molte attività interrompono la propria programmazione e una parte della città si sposta verso le località di vacanza, InStabile Culture in Movimento continua a essere aperto tutti i giorni, offrendo uno spazio di incontro e socialità a chi resta a Firenze, per scelta, per lavoro o per necessità.

Nel grande spazio all’aperto di via della Funga, sulle rive dell’Arno, arte, musica e convivialità continuano ad accompagnare le serate estive con concerti, jam session, circo contemporaneo, teatro per ragazzi, incontri, presentazioni, talk, proiezioni, dj set e appuntamenti dedicati al ballo. Una proposta attraversata da linguaggi e sonorità differenti, che conferma InStabile come luogo aperto alla sperimentazione, alla partecipazione e alla relazione diretta tra artisti e pubblico. InStabile è aperto ogni giorno dalle 18.30. Il bistrò, la pizzeria e il cocktail bar accompagnano la programmazione con aperitivi, proposte della cucina e occasioni per trascorrere una serata all’aperto. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Numerosi appuntamenti rientrano nel cartellone di Estate Fiorentina 2026 del Comune di Firenze.

La programmazione riprende il via martedì 4 agosto alle 21.00 con MILONGA POR INSTABILE, serata dedicata al tango con la selezione musicale di DJ Sambo. La pista diventa uno spazio di incontro in cui l’energia della milonga si unisce all’ascolto e alla condivisione, tra danza, musica e passione.

Tutti i mercoledì di agosto torna UNSTABLE JAM, la jam session aperta, libera e interamente basata sull’improvvisazione. Gli appuntamenti sono in programma il 5, 12, 19 e 26 agosto alle 21.30. Ogni settimana una formazione differente salirà sul palco e accoglierà musicisti e cantanti interessati a partecipare, attraversando suggestioni afro, contaminazioni tra jazz e rap, world music, funk e tempi dispari. Nessuna cover e nessuna scaletta prestabilita: 0% cover, 100% improvvisazione. Chiunque desideri partecipare potrà portare con sé il proprio strumento.

Giovedì 6 agosto alle 20.30 torna IN DUB U’NIGHT, appuntamento mensile che, da giugno a settembre, porta a InStabile alcune delle realtà più interessanti della scena dub fiorentina.

Venerdì 7 agosto alle 21.30 spazio ai CANTUCCI, formazione che attraversa afro music, psichedelia, rock e jazz, alternando brani originali e riletture. Al centro del suono la chitarra di Riccardo Onori, sostenuta dal groove brillante e creativo di Andrea Melani e Filippo Pedol.

Il legame tra jazz e musica giamaicana è invece al centro del concerto di SWING N’ JAMAICA, in programma sabato 8 agosto alle 21.30. Il progetto ripercorre le connessioni tra le melodie caraibiche, il jazz, il calypso e la nascita dello ska. Un viaggio che attraversa le esperienze di musicisti come Wilton Gaynair e Joe Harriott, arriva agli Skatalites e incontra figure come Bob Marley e Peter Tosh. A unire queste storie è la Alpha Boys School di Kingston, scuola che ha formato molti dei protagonisti della musica giamaicana del Novecento.

Domenica 9 agosto la musica argentina sarà protagonista fin dalle 19.00 con OMAGGIO AI POETI DELLA MUSICA ARGENTINA, selezione Vinili & Byte a cura di Criminal Mambo, prevista anche dopo il concerto. Alle 21.30 salirà sul palco MARIANO GODOY con il suo DJ live set. L’artista argentino utilizzerà la Bandólica, strumento da lui ideato e ispirato a una fisarmonica digitale, per costruire una performance tra canzoni, improvvisazione, remix, loop e risorse ritmiche.

Tutti i lunedì di agosto InStabile dedica la propria programmazione al ballo e alla musica dal vivo, con quattro appuntamenti realizzati nell’ambito di Estate Fiorentina 2026.

Il 10, 17 e 24 agosto torna LUNEDÌ LATINI, rassegna dedicata ai ritmi del Sud America, tra cumbia e forró. Le serate iniziano alle 21.00 con uno stage di danza e proseguono alle 22.00 con il concerto e il ballo. Lunedì 10 agosto, dopo lo stage di cumbia, salirà sul palco ESKORPIONES BLANCO CUARTETO, tra cumbia, bailongo e sonorità sudamericane. Attraverso canto, chitarra e fisarmonica, il progetto trasforma la pista in un paesaggio musicale attraversato da calore, movimento, colore e ironia.

Lunedì 17 agosto, sempre dopo lo stage di cumbia, sarà la volta di TRIO PEQUEÑA, progetto che intreccia le sonorità dell’Afro-Cuba e dell’Afro-Brasile in una formazione essenziale e intensa.

Lunedì 24 agosto la serata sarà invece dedicata al forró. Dopo lo stage delle 21.00, alle 22.00 saliranno sul palco i PÉ NO CHÃO, con un repertorio legato alla musica del Nord-est del Brasile e ai suoi diversi generi, dal baião allo xote e allo xaxado. La formazione ripercorrerà i classici di maestri come Luiz Gonzaga e Dominguinhos, affiancandoli a interpretazioni originali di brani contemporanei.

Lunedì 31 agosto il mese si chiude con SWING INSTABILE, in collaborazione con Swing Studio 22 ASD. Alle 20.30 è prevista una lezione gratuita di Lindy Hop primi passi, aperta a tutti; alle 21.00 seguirà una lezione gratuita di Balboa primi passi, mentre alle 21.45 inizierà la social dance con la musica dal vivo dei Crosstompers. Show e intrattenimento saranno a cura di Swing Studio 22.

I martedì 11, 18 e 25 agosto saranno accompagnati dalle selezioni di DJ CHARLY. Sono inoltre previsti concerti nelle serate di giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, giovedì 20 e sabato 29 agosto. Le domeniche continuano a ospitare le selezioni di VINILI & BYTE curate da Utopie Clandestine. Domenica 16 agosto, dalle 19.00, Criminal Mambo e altri ospiti si alterneranno ai dischi. Domenica 23 agosto, sempre dalle 19.00, Vinili & Byte entrerà nel Salottino Clandestino con una nuova selezione di vinili e suoni digitali.

Venerdì 21 agosto alle 21.30 arriva a InStabile il “rock agricolo” dei QUARTO PODERE. La formazione propone un repertorio folk acustico che attraversa la musica tradizionale toscana, la canzone popolare e d’autore e la canzone fiorentina classica, con riferimenti ad artisti come Spadaro, Narciso Parigi, Marasco, Ciaranfi e Caterina Bueno.

Sabato 22 agosto alle 21.30 sarà invece protagonista PIETRO SABATINI & CO. Il chitarrista e cantante di Venturina presenterà il nuovo album Il Cammino, una raccolta di dieci canzoni in italiano e in inglese che raccontano il passare del tempo, i ricordi, i rimpianti e il desiderio di trovare risposte.

Giovedì 27 agosto alle 21.30 torna ECHIDNA SUMMER NIGHT, appuntamento realizzato nell’ambito di Estate Fiorentina 2026 in collaborazione con Echidna Collective. Il giovane collettivo riunisce musicisti, visual artist, fotografi, tecnici del suono e appassionati di musica inedita, offrendo uno spazio alle nuove generazioni e alla scena emergente. Sul palco saliranno Zero Polaroid e Monna Lisa Blackout.

La programmazione prosegue venerdì 28 agosto alle 21.30 con SUNRISE JAZZ ORCHESTRA.

Attraverso la voce di Sybil Smoot e arrangiamenti fedeli alle sonorità dell’epoca, la Sunrise Jazz Orchestra riporterà il pubblico nelle atmosfere del proibizionismo, con un repertorio pensato tanto per l’ascolto quanto per il ballo.

Il circo contemporaneo torna protagonista domenica 30 agosto. Dalle 19.30, e nuovamente dopo lo spettacolo, VINILI & BYTE ET CIRCENSES proporrà una selezione musicale in vinile a cura di Utopie Clandestine. Alle 21.15 la Compagnia All’InCirco presenterà STORIE APPESE A UN FILO, varietà musicale e cabaret di marionette a filo realizzato nell’ambito di Estate Fiorentina 2026. Il pubblico entrerà in un mondo in miniatura abitato da pirati poeti, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, ballerine e giocolieri. Piccole micro-drammaturgie costruite con marionette artigianali daranno vita a storie e personaggi sospesi ai fili della fantasia, in uno spettacolo rivolto a tutte le età, capace di riportare anche gli adulti alla dimensione del gioco.

InStabile si trova in via della Funga ed è aperto tutti i giorni dalle 18.30. Bistrò, pizzeria e cocktail bar sono attivi dalle 19.30.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Prenotazioni bistrò: [email protected] – 333 8902161.