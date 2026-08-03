ROCK CONTEST 2026. Aperto il bando!

Roberta Sammarelli e Carlo Corbellini (Post Nebbia) i primi nomi della giuria. Molto più di un concorso: un network che mette in connessione artisti e addetti ai lavori e un’opportunità concreta per dare spazio e voce alle nuove tendenze musicali, con budget reali per finanziare i progetti, palchi su cui farsi conoscere dal vivo e un contatto diretto con etichette e festival protagonisti della scena indipendente italiana.

Da oggi fino al 18 settembre è aperto il bando di iscrizione al più importante e riconosciuto concorso musicale nazionale dedicato agli artisti emergenti ideato e organizzato da CONTRORADIO

Torna per la 38^ edizione il ROCK CONTEST di CONTRORADIO, il più importante e riconosciuto concorso nazionale dedicato alla musica emergente, da sempre punto di osservazione privilegiato sulla nuova musica italiana. Aperto a ogni genere e linguaggio, il contest intercetta e valorizza le proposte più originali, innovative e contemporanee del panorama musicale.

Da oggi fino al 18 settembre è aperto il bando di iscrizione per entrare a far parte dei 30 artisti selezionati e aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio.

Molto più di un concorso: un network che mette in connessione artisti e addetti ai lavori e un’opportunità concreta per dare spazio e voce alle nuove tendenze musicali, con budget reali per finanziare i progetti, palchi su cui farsi conoscere dal vivo e un contatto diretto con etichette e festival protagonisti della scena indipendente italiana.

Opportunità che il ROCK CONTEST offre da quasi quarant’anni e che ne hanno fatto non solo uno dei concorsi più importanti e riconosciuti in Italia, ma anche il più longevo: un vero e proprio punto di riferimento per la musica emergente, capace di favorire la sperimentazione e anticipare gusti e linguaggi. Sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, il contest continua a scoprire e valorizzare nuove proposte, offrendo occasioni concrete per far avanzare il proprio percorso artistico e mantenendo al centro la dimensione live, spazio insostituibile di incontro, scoperta e condivisione.

Negli anni hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, I Ministri, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Cristina Donà, Dente, Iosonouncane, Lodo e Albi (Lo Stato Sociale), Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. E altrettanti artisti si sono avvicendati sul palco come “nuove proposte”, diventando poi artisti di fama nazionale: Offlaga Disco Pax, Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante, LOSTATOBRADO (entrati nell’organico dei CSI per le date in Cina ed in Mongolia e opening act di tutte le date del tour) e, facendo un salto indietro di più di 30 anni, Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi in formato ‘alternative’ (con i Goppions), Enrico “Enriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Stefano Bollani, Roy Paci (con i QBeta), i Dirotta su Cuba etc.

Inoltre, la leggendaria Patti Smith è stata ospite di un evento speciale di incontro con gli artisti e Ligabue è stato testimonial dell’edizione del 2015.

Nonostante l’ormai storica denominazione, il ROCK CONTEST è aperto a tutti i generi musicali (indie, elettronica, alternative rock, folk, dream pop, psichedelia, post-punk, R’n’B, jazz, funk, urban, nuovo cantautorato, hyperpop, trap, world, etc).

Per partecipare occorre essere artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali e compilare il modulo online caricando tre brani originali sul sito ufficiale www.rockcontest.it entro il 18 settembre 2028.

Anche solo partecipare può fare la differenza perché in giuria, ad ascoltare e selezionare i progetti in gara, ci saranno realtà discografiche tra le più affermate e interessanti: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records e le agenzie di booking Locusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves.

A questi si aggiungeranno una serie di importanti musicisti. Tra i primi nomi confermati si annunciano Roberta Sammarelli, storica bassista e fondatrice dei Verdena e figura centrale nella storia di una delle band più importanti e influenti del rock alternativo e psichedelico italiano, che oggi è parte dei Sì! Boom! Voilà!, nuovo progetto dalla forte impronta noise-punk, istintiva e viscerale nato dall’incontro con N.A.I.P., Giulio Ragno Favero, Davide Lasala e Giulia Formica e Carlo Corbellini, anima dei Post Nebbia, uno dei talenti più brillanti della nuova scena indie italiana, capace di fondere psichedelia, synth-pop, funk e post-punk con un’estetica nostalgica e al tempo stesso contemporanea; due delle più interessanti realtà intergenerazionali della musica italiana ad incontrare e valutare i musicisti in gara.

La lista completa dei nomi dei giurati dell’edizione 2026 verrà poi ufficializzata durante lo svolgimento del concorso.

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolte anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani (La Prima Estate, RiveRock, Artico Festival, LARS Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Santa Valvola Fest) con una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate, come è già successo nelle scorse edizioni a Lamante, LOSTATOBRADO, Emma Nolde, Lazy Lazarus, Lo-Fi Le Fusa, Duck Baleno, The Stand, Elso, Lazzaro, Punkcake, Saul Project, Marte, Wake Up In The Cosmos, Wicked Expectation, Androgynus, Mundial, Acanto, Uva, Prolex & Zac Blue e tanti altri.

La giuria selezionerà 30 band/solisti per l’accesso al concorso che, a partire dal 20 ottobre, a Firenze, vedrà susseguirsi, con l’aggiunta del voto del pubblico in presenza e online, 5 serate eliminatorie e 2 semifinali, fino ad arrivare alla finale del 6 dicembre al TENAX (gruppi e artisti provenienti da fuori Toscana avranno diritto ad un rimborso forfettario delle spese di trasferta relative all’esibizione della fase eliminatoria).

Il 1° classificato ROCK CONTEST 2026 si aggiudicherà 3.000 euro, il 2° potrà usufruire di 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia, al 3° classificato verrà finanziato un progetto artistico relativo alla propria attività musicale per un ammontare massimo di 1.500 euro.

Infine, alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto De Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio, la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Il ROCK CONTEST è organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo di Comune di Firenze e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

e il patrocinio di Regione Toscana. Main Sponsor del concorso è B&C Speakers, sponsor tecnici Audioglobe e Sam Recording Studio, Blue Moon Recording Studio.

L’immagine ufficiale del ROCK CONTEST 2026 porta la firma di Alessandro Baronciani, proseguendo così una collaborazione nata nel 2015.

Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione sono online sul sito www.rockcontest.it.

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