The Zen Circus: “Il Male Estate Tour”

The Zen Circus continueranno a esibirsi per tutta l’estate con “Il Male Summer Tour”, una serie di appuntamenti sui palchi dei più importanti festival musicali italiani. In Toscana a Rispescia e a Sesto Fiorentino ospiti della rassegna Liberi Tutti

“Il tour nei club de Il Male è stato probabilmente il più bello della nostra storia. E non era così scontato, visto che la nostra storia è decisamente lunga” affermano The Zen Circus. “Questa estate mescoleremo ancora di più le carte, fra una selezione di canzoni dell’ultimo disco, brani storici immancabili e chicche per i dieci anni de La Terza Guerra Mondiale. Non vediamo l’ora!”

Nell’aprile del 2026, infatti, la band ha festeggiato i dieci anni dall’uscita dell’album “La Terza Guerra Mondiale” con un tour europeo di otto date speciali in dieci giorni, toccando città come Lugano, Monaco, Berlino, Parigi, Bruxelles, Londra e Barcellona.

Il Male è l’ultimo album di inediti di The Zen Circus, pubblicato da Carosello Records a settembre 2025, il cui tour di presentazione nei club ha registrato il tutto esaurito (qui il calendario 2025), un risultato che testimonia l’entusiasmo del pubblico per un disco che nella settimana di uscita ha debuttato al 2° posto della classifica FIMI/GfK degli album fisici più venduti in Italia e al 4° posto della classifica generale.

Undici tracce per uno dei loro lavori più crudi e diretti in cui il tema del dolore viene affrontato nelle sue molteplici forme. La band mette al centro il Male: lo interrogano, lo ascoltano, lo combattono. Perché ignorarlo non lo cancella, ma lo alimenta. Difendono l’imperfezione e l’incoerenza come parte dell’essere umani, riconoscendo nella fragilità e nella fallibilità un tratto comune. The Zen Circus mantengono intatta quell’eterogeneità che da sempre definisce il loro suono e la loro rotta artistica: un’energia dirompente, testi a presa rapida, un’alternanza di brani taglienti e ballate intense.

Con Il Male, oggi, The Zen Circus confermano la loro identità artistica, trovando un ampio consenso da parte della critica: qui è possibile leggere un estratto di rassegna stampa dell’album.

Fin dagli esordi, grazie al loro talento, collaborano con artisti internazionali, tra cui alcuni membri di band iconiche come Violent Femmes, Pixies e Talking Heads. Negli anni gli Zen Circus hanno costruito un percorso in costante crescita che oggi vanta tredici album in studio, la partecipazione tra i Big a Sanremo nel 2019, un romanzo anti-biografico edito da Mondadori e migliaia di concerti davanti a un pubblico vasto e intergenerazionale, diventando nel tempo uno dei punti di riferimento più solidi e riconoscibili del rock italiano contemporaneo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

7 agosto – RISPESCIA (GR) – Festambiente

8 agosto – MONTE SAN GIACOMO (SA) – Tindamè Festival

12 agosto – LAMEZIA TERME (CZ) – Color Fest

21 agosto – BRESCIA – Festival Radio Onda D’Urto

3 settembre – SESTO FIORENTINO (FI) – Liberi Tutti 2026

7 settembre – MILANO – Castello Sforzesco

(Biglietti disponibili su https://www.thezencircus.it e nei circuiti di prevendita)