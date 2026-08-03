Controradio Streaming
Lun 3 Ago 2026
HomeToscanaCronacaCaso di dengue a Sesto Fiorentino, Comune avvia la disinfestazione
ToscanaCronacaSanità

Caso di dengue a Sesto Fiorentino, Comune avvia la disinfestazione

Redazione
By Redazione
Dengue
@Imagoeconomica

Segnalato dall’Asl Toscana centro un caso di dengue a Sesto Fiorentino (Firenze), una persona di ritorno da un viaggio all’estero, residente nella zona di Monte Morello. Lo rende noto il Comune spiegando che sono stati predisposti interventi straordinari di disinfestazione.

A partire dalla mattinata di domani, si spiega in una nota, gli interventi interesseranno l’area compresa tra via di Poggiolino, il borgo di Morello e la chiesa di Santa Maria a
Morello. A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di
aree aperte o abitazioni nella zona in questione è richiesto di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione. Durante il trattamento dovranno essere adottate le seguenti
precauzioni: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli
di plastica; per l’effetto “deriva” i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, per cui si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e
la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoStato bradoComune di PisaArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt PeanutsCecilia Del Realtri-podcastMatteo RenziLucille djLivornoEike SchmidtRound MidnightGallerie degli UffiziPdCgilRockville

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22