Caso di dengue a Sesto Fiorentino, Comune avvia la disinfestazione

Segnalato dall’Asl Toscana centro un caso di dengue a Sesto Fiorentino (Firenze), una persona di ritorno da un viaggio all’estero, residente nella zona di Monte Morello. Lo rende noto il Comune spiegando che sono stati predisposti interventi straordinari di disinfestazione.

A partire dalla mattinata di domani, si spiega in una nota, gli interventi interesseranno l’area compresa tra via di Poggiolino, il borgo di Morello e la chiesa di Santa Maria a

Morello. A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di

aree aperte o abitazioni nella zona in questione è richiesto di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione. Durante il trattamento dovranno essere adottate le seguenti

precauzioni: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli

di plastica; per l’effetto “deriva” i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, per cui si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e

la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.