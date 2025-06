Minori in sala slot, multa e chiusura per il locale

A Lucca la Guardia di Finanza ha trovato sette minorenni mentre giocavano in una sala slot riservata ai maggiorenni. Il locale è stato multato e chiuso l’esercizio.

La chiusura da 10 a 30 giorni e una multa da 5mila a 20mila euro. Sono le sanzioni che saranno decise per una sala slot ed agenzia di scommesse situata nella piana di Lucca, dove nel corso di un controllo la guardia di finanza ha trovato sette minorenni, di cui uno intento ad utilizzare una videolotteria, sistema che prevede vincite in denaro e che è vietato per gli under 18 al fine di prevenire forme di dipendenza.

Nel corso dei controlli i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca, hanno accertato, all’interno di una sala slot ed agenzia di scommesse nella Piana di Lucca, la presenza di sette minori, di cui uno intento all’utilizzo di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro (VLT). Tra i minori era presente anche un ragazzo di appena 16 anni. La gravità della violazione consiste non solo nell’aver permesso a dei minori di avvicinarsi ad attività ludopatiche ma anche nell’averne consentito l’accesso ai locali, violando all’obbligo di identificazione che incombe in capo al gestore. Al termine del controllo, i militari hanno proceduto a contestare una violazione amministrativa, per un importo che varia da un minimo di 5 mila euro fino ad un massimo di a 20 mila euro (deciderà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Si è proceduto inoltre ad interessare la questura per l’emissione del provvedimento di chiusura dell’esercizio che può variare da un periodo di 10 ad un massimo di 30 giorni. “L’operazione testimonia il costante impegno del Corpo nel contrasto ai diversi fenomeni illeciti, tra cui il settore del gioco pubblico a salvaguardia delle fasce più deboli al fine di prevenire l’insorgenza nei minori di fenomeni di ludopatia” spiegano dal comando provinciale delle Fiamme Gialle.