FdI, scritta ‘Donzelli a testa in giù’ su un muro di Firenze

“Donzelli a testa in giù”, è una scritta comparsa su un muro di Firenze di cui riporta sul suo social il consigliere regionale Matteo Zoppini (FdI) che pubblica sul suo sito Fb l’immagine riguardante il coordinatore nazionale dell’organizzazione del partito.

“Stavolta – scrive l’esponente di FdI – la minaccia é stata vergata sui muri di Rifredi, a Firenze. Non è la ‘solita bravata’ di qualche imbecille che non ha nulla di meglio da fare. È un fatto grave, l’ennesima dimostrazione di un clima d’odio che qualcuno continua scientemente ad alimentare”.

“Solidarietà a Giovanni Donzelli per l’ennesima gravissima minaccia di morte ricevuta – conclude – Non ci intimidiscono. Non ci hanno mai intimidito”.