Toscana: approvato primo piano faunistico venatorio regionale. AVS vota contro

Il piano è stato approvato a maggioranza con il voto favorevole di Pd, M5s, Cr e il voto contrario di Avs, Fdi e Fi.

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il primo piano faunistico venatorio regionale, lo strumento di pianificazione che stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata.

Il primo piano faunistico venatorio regionale prevede la conservazione delle specie di fauna selvatica (uccelli e mammiferi) e la programmazione di un prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela, impostato sulla base di una corretta stima quantitativa per le specie sedentarie e della valutazione dello stato di conservazione per le specie migratrici. Durante l’esame dell’atto sono stati approvati alcuni odg.

“Abbiamo votato contro” il piano faunistico venatorio regionale perché “riteniamo che, nonostante i miglioramenti fatti dal momento dell’adozione con le osservazioni, avesse un punto di equilibrio troppo spostato sul mondo della caccia e troppo poco, per quanto è il nostro punto di vista, invece sulla necessaria salvaguardia della biodiversità, della natura, dell’ambiente”. Così Lorenzo Falchi, consigliere regionale di Avs, ha spiegato il voto contrario del suo partito sul piano faunistico venatorio della Toscana. Avs è stato l’unico partito della maggioranza a votare contro insieme a Fi e Fdi.

“In un contesto in cui al governo e in parlamento è in discussione un nuovo disegno di legge sulla caccia, così definito ‘spara tutto e spara sempre’, che liberalizza la caccia in qualsiasi contesto e verso qualsiasi specie, avremmo voluto vedere una regione che sposa di più il punto di vista della biodiversità e della difesa della fauna. Per questo abbiamo scelto e deciso di votare contro per dare un segnale su questo tema”, ha aggiunto. Falchi ha poi precisato che nonostante il voto contrario “non ci sono questioni politiche all’interno della maggioranza, c’è un tema puntuale su questo piano. Già in fase di adozione, nonostante Alleanza Verdi Sinistra non fosse presente in Consiglio Regionale un anno fa, avevamo già espresso la nostra contrarietà. Abbiamo preso atto dei miglioramenti che sono stati introdotti, grazie al lavoro delle commissioni, alle osservazioni fatte soprattutto dalle associazioni ambientaliste, riteniamo tuttavia che il punto di equilibrio non fosse sufficiente dal nostro punto di vista rispetto alla difesa dell’ambiente e della biodiversità. È una presa di posizione forte ma circoscritta a questo punto su cui abbiamo discusso e su cui abbiamo votato in maniera difforme rispetto alla maggioranza”.

TRa gli ordini del giorno, gli atti collegati di Fi per il rafforzamento dei controlli di polizia per la tutela dell’equilibrio degli ecosistemi, l’istituzione di uno specifico fondo regionale destinato al finanziamento delle misure di prevenzione degli attacchi da lupo agli allevamenti, ristori per gli allevatori suinicoli e la semplificazione delle procedure per il riconoscimento dell’idoneità delle misure di biosicurezza. Sì anche ad alcuni odg di Fratelli d’Italia, tra questi l’integrazione delle misure di controllo e biosicurezza in merito all’emergenza della peste suina, l’implementazione di iniziative volte alla prevenzione degli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica e le iniziative urgenti per il rafforzamento del personale veterinario della Toscana per affrontare la peste suina. Approvati anche tre odg del M5s tra cui quello che punta a garantire il divieto assoluto di caccia della fauna migratoria sui valichi montani. Respinti altri odg ed emendamenti delle opposizioni: dopo un acceso dibattito voto contrario all’atto di Fdi sul ruolo sociale rivestito dalla figura del cacciatore e sull’emendamento contro la valutazione di incidenza ambientale per gli appostamenti di caccia.