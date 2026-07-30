Vertici Montedomini assenti in commissione comunale, polemiche

Nessun componente dell’Asp Firenze Montedomini si è presentato nell’odierna commissione controllo di Palazzo Vecchio, presieduta da Paolo Bambagioni della lista Schmidt: Montedomini è al centro del dibattito dopo il caso scoppiato due settimane fa sugli immobili dell’azienda pubblica di servizi alla persona, dati in affitto a privati e finiti sul mercato delle locazioni turistiche. Sia il presidente Maurizio Frittelli che il direttore Emanuele Pellicanò avevano avvisato dell’assenza.

“Da tanti anni faccio politica – ha affermato Bambagioni -. Ritengo un grave errore da parte dei presidenti non aver avuto la sensibilità di venire. Se questa fosse una vicenda di routine, le date si concordano. Ma di fronte a un’emergenza come questa la città ha bisogno di sapere”. Ieri tutti i consiglieri di opposizione a Palazzo Vecchio hanno annunciato di aver depositato una delibera “per la richiesta di una commissione d’indagine su Montedomini”. Alessandro Draghi (FdI) ha proposto ai consiglieri di opposizione di andare sotto la sede di Montedomini per protestare. “Non sono legato alla presenza personale di Frittelli, ma alla presenza dell’azienda sì”, ha attaccato Francesco Grazzini di Iv. Per Matteo Chelli di FdI “non c’è attività inquisitoria, ma è un’attività politica. Pensavo che qualcuno di Montedomini avesse la dignità di presentarsi”.

“In questo caso è la prova del nove che c’è un sistema di potere a Firenze: ormai tutti ne parlano, tutti lo sanno che favorisce spesso gli amici degli amici e tutti coloro che stanno nel sistema di potere”, ha osservato Bambagioni. “Non c’è nessun sistema di potere – ha replicato Luca Milani, capogruppo del Pd -. La modalità della gestione di commissione di Bambagioni è negativa: ha voluto mantenere per oggi la seduta, per fare il solito show mediatico. Le convocazioni non si impongono: si alza il telefono, si chiama, si concorda una data. Creare una commissione d’indagine? Se le finalità sono di un processo politico sommario mi chiedo che senso possa avere”.

“Io credo – ha ribadito Alessandra Innocenti del Pd – che il ruolo istituzionale debba essere rispettato e soprattutto anche il ruolo di presidente di commissione controllo deve essere rispettato a pieno titolo e non solo a spot”.