www.controradio.it Ddl caccia, appello del WWF: chiediamo ai senatori della Toscana di votare contro Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:21 Share Share Link Embed

La protesta contro il DDL Caccia continua a crescere sia nel mondo scientifico sia tra la popolazione. ‘Ci saranno meno aree protette, più specie cacciabili, nessun controllo scientifico e stranieri che potranno cacciare in Italia senza alcun limite. Di fronte a questo vergognoso e incredibile attacco alla nostra natura, patrimonio di tutti i cittadini (che, ricordiamo, secondo i più recenti sondaggi Ipsos sono contrari alla caccia in una percentuale pari all’85%), i rappresentanti di tutte le sezioni locali del Wwf, insieme al delegato regionale, hanno inviato una lettera a tutte le senatrici ed i senatori eletti in toscana, per chiedere un voto contrario al provvedimento.

Guido Scoccianti, delegato regionale WWF per la Toscana