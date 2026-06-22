www.controradio.it Firenze, Urbanistica, 'servono più concorsi pubblici' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:44 Share Share Link Embed

Un documento per chiedere “più concorsi pubblici e valorizzare questo tema”, indirizzato alla sindaca Sara Funaro e alla giunta fiorentina. È quanto propone il movimento ‘Per una svolta urbanistica a Firenze’

. Il documento è stato inviato anche agli ordini professionali degli architetti, ingegneri, geometri e agronomi. All’interno si parla di “un processo amministrativo più efficace, più trasparente, più partecipato, in modo da garantire anche la qualità architettonica e la sicurezza dei cantieri come esito finale”.

Ne abbiamo parlato con l’arch. Alberto Di Cintio, che è uno dei firmatari dell’appello