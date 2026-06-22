www.controradio.it Funaro, entro fine anno al via demolizione del 'mostro' del Poggetto Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

A Firenze potrebbe essere arrivata la svolta per uno dei simboli del degrado urbano cittadino. Dopo oltre trent’anni di abbandono, il cosiddetto “mostro” incompiuto del Poggetto è destinato a lasciare spazio a nuove abitazioni, aree verdi, social housing, parcheggi e a una completa riqualificazione della viabilità della zona. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro, che stamani ha compiuto un sopralluogo nella zona interessata dal piano di recupero, insieme all’assessora all’urbanistica Caterina Biti.