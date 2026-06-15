Al via Pitti Uomo con oltre 740 marchi, 44% dall’estero

Pitti Uomo scalda i motori e si prepara all’avvio dell’edizione 110, in programma dal 16 al 19 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze con oltre 740 brand in arrivo da più di 30 paesi (44% esteri). ‘The pool’ è il tema del salone con l’installazione centrale curata da Philéo Landowski e firmata da Pascal Hachem. Confermate le cinque sezioni, dal classico all’outdoor, con l’aggiunta di un’area dedicata alla profumeria di ricerca.

Intenso il programma di ospiti internazionali: mercoledì ci sarà la presentazione del brand JiyongKim, fondato dal designer sudcoreano Jiyong Kim (tra i talenti dell’edizione 2024 del Lvmh Prize), poi Sunflower, basato a Copenhagen, che realizzerà una speciale sfilata nella terrazza del teatro del Maggio Musicale e infine la sfilata del marchio Dsm Kei Ninomiya, etichetta a firma del department store Dover Street Market. Giovedì sera la designer irlandese Simone Rocha, basata a Londra, realizzerà la sua prima sfilata di moda maschile al teatro della Pergola, fondendo i suoi temi ricorrenti: Irlanda, Hong Kong, arte e famiglia.

Infine ci sarà il designer inglese William Palmer, vincitore del premio ‘I:c Pitti Immagine Award’, che presenterà la sua collezione intrisa del tipico humour della working class britannica.

Sono confermate le aree speciali dedicate ai brand coreani, giapponesi, cinesi, francesi e spagnoli. Poi spazio alle novità di prodotto, tra cui la riedizione dei capi di Ellesse, l’iconico brand che dal 1959 veste gli sportivi, e di Original Penguin, storico brand made in Usa, celebre per le polo lanciate da Bing Crosby.

Prima volta a Pitti per Sundek dopo la recente acquisizione da parte del gruppo torinese BasicNet, verrà presentata la linea Original, che mette al centro il boardshort Rainbow. Martedì il brand di cappelli artigianali Superduper presenterà una collaborazione con Fieracavalli portando in centro città una performance con alcuni cavalli sportivi, mentre l’atelier Flora Lastraioli presenterà una linea di pigiami con un pattern grafico sviluppato a partire dallo studio dei disegni e delle proporzioni rinascimentali di Leon Battista Alberti, con particolare riferimento ai principi del suo De Re Aedificatoria applicati anche alla facciata di Santa Maria Novella (è realizzata con The Place e la fondazione The place of wonders).

In fiera, per il debutto nel mercato italiano, anche la collezione di outerwear iper-tecnologico del brand Space Friends, made in Varsavia. Il 17 giugno è in programma la presentazione di un volume sulla storia di Emilio Pucci, scritto da Idanna Pucci e Terence Ward, mentre il 18 giugno il brand Sebago festeggerà 80 anni con un Boat Tour che vedrà protagonista la scarpa da barca Docksides navigare lungo l’Arno. Infine, le scuole di moda: questa sera la sfilata di fine anno accademico del Polimoda, mentre martedì sarà presentata un’installazione immersiva firmata dagli studenti dello Ied di Firenze e all’Accademia Italiana ci sarà una tavola rotonda sulla moda.