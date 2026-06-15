‘Suona la Martinella, Firenze si ribella’, striscione per passeggiata Vannacci

L’iniziativa, si spiega in una nota, vuole essere un momento pubblico di riaffermazione dei valori antifascisti, democratici e costituzionali che appartengono alla storia e all’identità di Firenze

Uno striscione con la scritta “Suona la Martinella, Firenze si ribella”, un richiamo alla campana ‘la Martinella’ che nell’agosto del 1944 chiamò all’insurrezione popolare e partigiana per la liberazione di Firenze dal nazifascismo, sarà esposto la mattina del 19 giugno al Memoriale delle deportazioni in viale Giannotti, dove nel pomeriggio partirà la Passeggiata identitaria promossa da Futuro nazionale con la presenza di Roberto Vannacci. Lo annunciano Aned, Anpi, Arci e Cgil Firenze.

“Le posizioni sostenute da Vannacci sono incompatibili con i principi di uguaglianza, inclusione e pari dignità sanciti dalla Costituzione italiana – sottolineano i promotori dell’iniziativa -. A Firenze, città medaglia d’oro alla Resistenza, non c’è spazio per chi professa razzismo e sessismo, per chi categorizza le persone in gruppi sulla base di caratteristiche come etnia, origine nazionale, orientamento sessuale o altre identità, contribuendo a creare pregiudizi ed ostilità, coltivando una visione divisiva della società contraria ai principi e ai valori costituzionali”.

Per i promotori, “il Memoriale non è soltanto uno spazio di commemorazione ma un luogo che parla al presente, ricordandoci le conseguenze della perdita dei diritti, della discriminazione e dell’indifferenza. Difendere la memoria significa oggi difendere i valori costituzionali nati dalla Resistenza e contrastare ogni forma di razzismo, sessismo e intolleranza”.