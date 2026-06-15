Firenze: Polizia Municipale sequestra e-bike truccate e multa monopattini senza targa

I controlli della polizia Municipale sono stati fatti, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, nelle zone di piazza Dalmazia, via Mariti e via di Terzolle nei pressi dell’area verde, via Baracca nelle vicinanze del Giardino Medaglie d’oro e nelle aree verdi di via Morandi e via Locchi.

I controlli della Polizia Municipale hanno portato al sequestro di quattro e-bike irregolari mentre 34 conducenti di monopattini sono stati sanzionati per mancanza di targhino (23 conducenti) o casco (11). In alcuni casi le persone fermate sfrecciavano a oltre 40 km/h (ma in un caso la velocità poteva arrivare a 54 km/h) con e-bike modificate per aggirare i limiti di legge.

I controlli sono stati fatti, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, nelle zone di piazza Dalmazia, via Mariti e via di Terzolle nei pressi dell’area verde, via Baracca nelle vicinanze del Giardino Medaglie d’oro e nelle aree verdi di via Morandi e via Locchi.

“Tanti cittadini ci segnalano la pericolosità di questi mezzi – dichiara l’assessore alla sicurezza e polizia municipale Andrea Giorgio -. Stiamo facendo un lavoro importante sia per la formazione di chi guida questi veicoli sia di maggior attenzione al rispetto delle regole del codice della strada. Penso al percorso avviato con Casa Rider e rivolto in particolare ai ciclofattorini che utilizzano le e-bike. A questo si affianca l’attività della polizia municipale perché anche i controlli e le sanzioni sono fondamentali per la sicurezza sulle strade della città”.