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Lun 15 Giu 2026
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Pistoia: Paolo Tosi (Pd) eletto presidente del Consiglio comunale

By Domenico Guarino
Paolo Tosi
Foto tratta da profilo FB personale

Alla vicepresidenza del consiglio comunale di Pistoia è stata eletta Samuela Breschi del centrodestra. A favore sia il centrosinistra che il centrodestra

Paolo Tosi (Pd) è il nuovo presidente dell’assemblea del Consiglio Comunale di Pistoia. L’esponente dem è stato eletto nel corso della seduta di insediamento alla terza votazione, incassando anche i voti della minoranza di centrodestra, dopo che nei primi due scrutini non era stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi.

Stesso copione per la carica di vicepresidente, andata a Samuela Breschi, esponente del centrodestra. Anche per lei l’elezione è arrivata alla terza votazione grazie ai voti convergenti della maggioranza di centrosinistra.

“Per me è un grance onore e un grande onere – ha dichiarato Tosi subito dopo l’avvenuta elezione -, perché c’è molto da lavorare. Finalmente siamo partiti con questa consiliatura: il sindaco, Giovanni Capecchi è pienamente nelle sue funzioni, il Consiglio potrà iniziare a supportarlo, nel rispetto di ruoli, l’opposizione farà svolgerà democraticamente il proprio ruolo e la maggioranza consentirà al sindaco di governare, nel rispetto del mandato che ha avuto dai cittadini di Pistoia “.

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