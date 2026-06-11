www.controradio.it Pistoia: Capecchi vara la nuova giunta, metà assessori al Pd Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:22 Share Share Link Embed

Quattro assessori al Pd – che si tiene deleghe pesanti come urbanistica e lavori pubblici – e gli altri quattro al campo largo (uno per Av e tre civici): si è sbloccato, dopo un surplace di parecchi giorni, il toto-giunta di Pistoia con l’annuncio della sua squadra da parte nuovo sindaco, Giovanni Capecchi, vincitore al primo turno, nella sala maggiore del Comune ieri pomeriggio.

La diretta di GIORGIO BERNARDINI

Il Pd ha frenato anche ieri ma nel corso delle ore è stato perfezionato l’accordo dopo che nei giorni scorsi c’è stata una fase in cui il Pd pareva voler aspirare a cinque assessori su otto, cosa che aveva suscitato critiche dentro la coalizione.

Confermata Stefania Nesi (Pd) – che aveva perso le primarie – come vicesindaca e con le deleghe a Politiche di area vasta, Attività produttive, Progettazione europea. Il sindaco Capecchi terrà per sé Pace, Partecipazione, Patti di collaborazione, Comunicazione e Protezione civile. Un assessore va A Il primo gesto simbolico che il neosindaco ha voluto fare è stato appendere la bandiera della pace dal balcone del Palazzo comunale.

“Siamo stati perfettamente nei tempi, la scadenza per presentare la giunta sarebbe stata lunedì prossimo – ha detto Capecchi – Sono passate 2 settimane dal voto E la presentiamo oggi, è la giunta che immaginavo e che può dare una risposta concreta alla città e ai suoi bisogni”. Capecchi ha ammesso che “i giorni che precedono la composizione di una giunta inevitabilmente sono giorni di tensioni, discussioni, telefonate, riunioni. Anche in questo caso è accaduto però la cosa importante è che l’idea di base che avevo si conservi. Ho cercato di ascoltare tutti. Potevo fare anche di più nell’ascolto, ma è chiaro che quando si vuole arrivare a una conclusione, bisogna ad un certo punto assumersi la responsabilità che la legge attribuisce al sindaco”.