Svastiche e scritte fasciste in spazio occupato a Firenze

Vandalizzati con croci celtiche e svastiche i locali della ‘Polveriera spazio comune’, luogo autogestito da studenti universitari all’interno del chiostro di Sant’Apollonia in via Santa Reparata, a Firenze.

L’episodio si è verificato tra venerdì sera e domenica mattina, quando il cancello principale, che dà accesso al chiostro, era aperto. Ignoti hanno forzato i lucchetti dello spazio al primo piano e, una volta entrati all’interno, hanno imbrattato con alcune svastiche dei documenti appesi a una parete. Lasciati anche due messaggi: “Spazio ai fascisti”, vergato su un piccolo lenzuolo, e un cartello con scritto “Un passo alla volta. Questo spazio è nostro”, corredato da una celtica. Nessuna reazione ufficiale al momento dagli studenti della Polveriera, che questa sera alle 20:30 si riuniranno in assemblea. Alle 17 è invece prevista una ‘pulizia collettiva’ dei locali vandalizzati.

Così sulla pagina social della Polveriera: “Il 23 Maggio 2014 La Polveriera è venuta alla luce con una festa di inaugurazione che ci ha portato dentro qualche centinaia di persone. Una bellissima serata insieme a compagni/e ed amici/e, per riposarsi dopo due settimane di pulizie, assemblee e bozze di progetti. Da allora, ogni settimana si riunisce l’Assemblea di autogestione, aperta a chiunque voglia partecipare. La Polveriera è uno spazio occupato e restituito alla comunità dopo anni di abbandono. L’autogestione degli spazi qua diventa una pratica politica di cambiamento e di conflitto con l’esistente, perché non è possibile – e non ci interessa – un’auletta dove rinchiuderci al sicuro dall’impero del mercato, ma un laboratorio dove le persone ed i progetti si incontrano e sostengono l’un altro, per produrre una ricchezza che è comune, sottratta alla speculazione e all’interesse privato.