“Teatro necessario”: a La Polveriera due giornate di spettacoli

Sabato 8 e domenica 9 giugno alla Polveriera, lo spazio comune autogestito in via Santa Reaparata, si terranno due giornate dedicate interamente al teatro, con un programma ricco di spettacoli.

Come comunicato dalle note di regia “se il Teatro nasce come necessità di esprimere l’intraducibile, diventa sempre più difficile definire “teatro” tutto ciò che viene veicolato sistematicamente nei canali ufficiali.

Se il Teatro si pone come mezzo indagatore dei reconditi aspetti dell’animo umano e delle dinamiche sociali, come può la proposta commerciale definirsi tale?

Arte, metodo, studio e ricerca? Su questi interrogativi si materializza costantemente, nel corso del tempo, la necessità, appunto, di far vivere un Teatro che sia tale, che sia specchio e allo stesso tempo, portale per un altrove (comunque) prossimo.

Questa è la funzione sociale del Teatro: mettere i partecipanti (pubblico e attori) di fronte, in mezzo e, immodestamente, anche sopra alla realtà delle cose, espoliandola da ciò che c’è di più fittizio, esaltandone i più inconfessabili bisogni e desideri.

Così nasce questa due giorni dedicata al teatro in Polveriera. Un appuntamento dove i partecipanti condivideranno i loro percorsi e i loro lavori, al di là di circuiti commerciali o patrocinati, ponendo il Teatro come mezzo comune e necessario per svelarsi e rivelarsi, per specchiarsi e scoprirsi attori sociali.”

Partecipano ai lavori i registi: Daniela Tamborino, Filippo Frittelli, Antonello Nave, Giovanni Pandolfini

PROGRAMMA FESTIVAL

SABATO 8 GIUGNO

17.30 – Incontro di apertura “Teatro, società e socialità: esperienze a confronto” con Filippo Frittelli (Underwear Theatre), Daniela Tamborino , Giovanni Pandolfini (Teatro Contadino Libertario) modera Federico Tassini

19.00 – “Rituale dei Misteri – Voci da Dafne”, Daniela Tamborino, Claudio Ingletti al flauto. (recital)

20.15 – “ Su questa terra”, Teatro Contadino Libertario

21.15 – “Edipo Re”, Laboratorio Underwear Theatre, diretto da Filippo Frittelli

DOMENICA 9 GIUGNO

18.00 – “Edipo Re”, Laboratorio Underwear Theatre, diretto da Filippo Frittelli

20.15 – “Il pane e le rose”, Altroteatro – Associazione culturale Firenze

21.15 – “Commedia necessaria”,Underwear Theatre – vincitore di Project art 2009 L’Aquila, e Festival dei corti Puccini 2010 (da un’idea di Lorenzo Frittelli, artista scomparso nel 2001, con F.Frittelli e F.Tassini)