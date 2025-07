75enne morto dopo caduta dal trattore in Versilia

Un uomo di 75 anni è morto intorno alle 7 in seguito ad una caduta dal trattore mentre si trovava in una strada sterrata a Gualdo, frazione nel comune di Massarosa.

L’uomo è morto subito mentre il trattore è finito in un fossato. Sul posto è intervenuta l’automedica e un’ ambulanza della Croce Verde di Viareggio, oltre i carabinieri della stazione di Massarosa per i rilievi del caso e la ricostruzione dell’incidente. Si chiamava Adamo Spinelli. L’uomo era con altri due amici che seguivano in auto. Sono stati loro a dare l’allarme per far intervenire i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco. I tre stavano andando a spostare degli alberi caduti quando è avvenuto l’incidente.

Negli ultimi mesi, la Toscana ha visto un’ondata di incidenti che coinvolgono trattori, alcuni dei quali mortali, specialmente nelle zone rurali. Questi incidenti hanno portato a morti e feriti gravi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura.

Di seguito gli eventi recenti. Barberino Val d’Elsa (Firenze): un uomo è morto dopo che il suo trattore si è ribaltato mentre era in strada, lungo la SR 2. Montespertoli (Firenze): un anziano è deceduto rimanendo schiacciato sotto un attrezzo agricolo collegato al trattore che stava utilizzando. San Filippo (Barberino Tavarnelle): un altro incidente mortale ha visto un trattore ribaltarsi, questa volta lungo la via Cassia, con la perdita di un’altra vita.

Firenzuola: un’ulteriore vittima si è registrata in un incidente con un trattore, a distanza di poco tempo da un altro evento simile nella stessa zona. Montevarchi (Arezzo): un uomo di 40 anni è stato travolto da un trattore, riportando gravi ferite, mentre si trovava all’interno di un’azienda agricola.