Apriti Cinema: l’anteprima di Boomerang

Martedì 8 luglio, nell’arena Apriti Cinema in Piazza Pitti, serata dedicata all’Iran con l’anteprima di Boomerang, film di debutto di Shahab Fotouhi

Seconda serata della rassegna Middle East Now Summer Edit, con cui il festival Middle East Now presenta una selezione di film, documentari e approfondimenti dal Medio Oriente, in anteprima assoluta per il pubblico fiorentino, per uno sguardo profondo sul Middle East in questo momento di grande difficoltà e smarrimento.

Appuntamento ogni martedì in Piazza Pitti – novità per questa edizione della rassegna Apriti Cinema – con film e storie coinvolgenti che ci portano in Palestina, Iran, Libano, Egitto, per aprire finestre di conoscenza e nuove prospettive sul Medio Oriente.

Oggi martedì 8 luglio – ore 21.45 (ingresso gratuito) in scena BOOMERANG di Shahab Fotouhi (Iran, Germania 2024, 83′).

Stanca del suo matrimonio con Behzad, Sima cerca una nuova casa per sé e per la figlia adolescente Minoo, senza dirlo al marito. Behzad, invece, ha un appuntamento con l’ex fidanzata, nella speranza di tornare all’intimità del passato. Inoltre, senza successo, sta cercando una specie rara di gufo fuori Teheran. Dal canto suo, Minoo in modo casuale inizia un flirt con Keyvan a un semaforo. Per magia, si conoscono e condividono i loro pensieri più intimi. Nel corso di una settimana, BOOMERANG dipinge un’istantanea sociologica della Teheran moderna. Se da un lato, il matrimonio di due persone che appartengono a una generazione apparentemente sconfitta e senza speranza, volge al termine, dall’altro è appena cominciata una storia d’amore tra due giovani che, in modo nuovo, stanno scoprendo la città e le sue realtà politiche. BOOMERANG è il film di debutto del regista e artista iraniano Shahab Fotouhi, che ha debuttato con successo alle Giornate degli Autori all’ultimo Festival di Venezia.