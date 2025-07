Monumenti Opera Duomo Firenze, nel 2024 1,3 milioni visitatori

Nel 2024 hanno visitato i monumenti del Duomo di Firenze 1.356.484 persone, dato “in lieve aumento” rispetto ai 1.328.522 del 2023.

Tra questi visitatori il 36% è italiano, il 21% arriva da Paesi europei, il 16% dagli Stati Uniti, il 4% sia dalla Cina che dalla Corea, il 2% sia dal Canada che dal Giappone, l’1% per ognuna di queste nazioni Australia, Brasile e Messico. Quesi i dati diffusi dall’Opera di Santa Maria Novella, che sovrintende a Duomo, Cupola, Campanile di Giotto, Battistero e Museo del Duomo, e pubblicati nel proprio bilancio di sostenibilità, “strumento di dialogo – si spiega – tra l’Opera e i suoi portatori di interesse, informandoli sulle attività svolte nel corso dell’anno e gli obiettivi raggiunti, andando oltre la semplice rendicontazione di carattere economico e finanziario”. Dal bilancio emerge anche, si rileva, come l’Opera di Santa Maria del Fiore “sia particolarmente impegnata nelle attività di restauro e manutenzione dei suoi monumenti, principale finalità statutaria e in definitiva motivo di esistenza dell’Ente. Tra gli interventi” realizzati l’anno scorso quello della ‘Madre Terra’, una porzione del pavimento marmoreo intarsiato del Battistero di Firenze, i Portoni lignei del lato Nord della Cattedrale; la Cappella del Santissimo e delle sue vetrate; l’avvio dei restauri delle False Vetrate sempre nella Cattedrale. È proseguito, inoltre, il restauro della volta musiva del Battistero: iniziato nel 2023, che si protrarrà per altri 3 anni.