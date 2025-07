Vento sbalza surfista sul tetto, ferito grave nel Livornese

A Vada in provincia di Livorno un surfista è stato scaraventato sul tetto di una struttura da una forte folata di vento. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di domenica è lo sportivo, ricoverato a Cisanello è grave.

Un surfista nel riporre le attrezzature usate per praticare sky surf, specialità sportiva di paracadutismo acrobatico, è stato investito da una folata di vento che lo ha scaraventato sul tetto di una struttura ed è rimasto ferito gravemente. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, a Vada (Livorno). Lo sportivo ha impattato contro una lamiera metallica che gli ha provocato profonde ferite all’addome e a una gamba. E’ considerata critica la ferita all’addome. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, tramite l’uso di una scala, è salita sul tetto insieme ai sanitari per dargli il primo soccorso, fasciare l’addome e la gamba e recuperare l’infortunato. Immediatamente trasportato con mezzo del 118 e poi prelevato da un elicottero che lo ha trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa.

In Italia, si sono verificati diversi incidenti durante la pratica del kitesurf, alcuni dei quali con esito mortale. Gli incidenti spesso avvengono a causa di improvvise raffiche di vento che sollevano i surfisti e li fanno sbattere contro ostacoli o in acqua. Altri incidenti sono causati da impatti con scogli o altre strutture, come ringhiere o cancellate, durante la fase di atterraggio o in seguito a una perdita di controllo.

Ecco alcuni esempi di incidenti recenti. Riva Ligure: un kitesurfer è morto dopo essersi schiantato sugli scogli. Campione: un kitesurfer di 60 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato sbalzato da una raffica di vento e aver colpito una ringhiera. Villasimius:

un veterinario di 63 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente con il kitesurf sulla costa sarda. Fregene: un uomo di 57 anni è finito contro una cancellata dopo essere stato sollevato da una folata di vento. Marsala: l’area dello Stagnone, rinomata per il kitesurf, ha visto diversi incidenti e purtroppo anche vittime.