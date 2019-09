Indagine Ciro Grillo: telefono sequestrato in Versilia

“L’inchiesta è secretata. Posso solo affermare che daremo una forte accelerata alle indagini per arrivare il prima possibile alle conclusioni, nel rispetto e a tutela della presunta vittima e degli indagati”, così ha dichiarato il capo della Procura di Tempio Pausania, Gregorio Capasso. L’inchiesta ha come oggetto il presunto stupro da parte del gruppo ai danni di una ragazza milanese in Costa Smeralda. Il fatto risalirebbe a metà luglio a Porto Cervo al termine di una serata in discoteca. Gli indagati negano ogni accusa sostenendo che i rapporti sessuali sarebbero avvenuti in maniera consenziente.