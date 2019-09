D.I.Y Firenze Fest 2019 – 3° edizione

La migliore musica fiorentina al D.I.Y Firenze Fest 2019, venerdì 20 settembre dalle ore 18.00 al Titty Twister di Firenze. Scopri la line up!

LO-FI Management & Booking & Rock Contest Controradio presentano: DIY FIRENZE FEST. Dalle 18.00 alle 04.00 Musica, esposizioni artistiche, street food e dj set

PROGRAMMA:

Redtree Groove

I Redtree Groove sono un giovane gruppo fiorentino nato all’inizio dell’estate 2015 dall’incontro tra Dylan Lorimer (producer e cantante) e Martino Catalani (bassista e cantante). Si aggregano Lorenzo Niccolai alla batteria poco dopo la formazione della band, e Niccolò Frassinetti alla chitarra nel Gennaio 2018.

Il gruppo è stato selezionato fra i tre gruppi finalisti del contest “Premio Musica Futura città di Arezzo 2018” e ha suonato sul palco del Mengo Music Fest aprendo al concerto di Gemitaiz. I Redtree Groove sono vincitori del contest per band emergenti del Rock è Tratto 2018 aprendo durante la serata conclusiva dell’evento ai concerti di Casino Royale e Andrea Laszlo De Simone.

“Un Groove solido e robusto le cui radici affondano nel fertile terreno della Black Music. A coronare il tutto calde e taglienti melodie vocali si arrampicano agilmente su un groviglio di synth e chitarre.”

God of the Basement

I God of the Basement nascono nel 2016 in una Firenze che sognava la Lousiana, la California e il Sud America assieme. Si ispirano a storie di rituali esoterici, voodoo e tutte quelle diavolerie e racconti di occulto che permeano la loro città. Ne fuoriesce un sound che ammicca ai più grandi generi di nicchia, trasformandoli in un moderno pop internazionale: chitarre polverose e desertiche dai giri blues e funky, basso frizzato, ritmica ipnotica.

Handshake

Handshake è un progetto space rock: testi in lingua inglese, tanta energia e coinvolgimento emotivo sono le parole chiave di questa esperienza.

Nel 2017 esce il primo EP “Handshake”, presentato alla prima edizione del nostro festival, che li porta al terzo posto del Rock Contest Controradio e a vincere nel 2017 Il Rock è Tratto Festival.

⁄handlogic

Gli ⁄handlogic sono probabilmente il progetto alternative pop più interessante e coraggioso dell’attuale panorama discografico italiano. Il loro EP d’esordio è stato accolto con grande entusiasmo da critica ed addetti ai lavori. Proclamati vincitori del Controradio Rock Contest 2016 da una giura composta tra gli altri da Verdena, IOSONOUNCANE e colapesce, cominciano ad esibirsi negli studi Rai di Stereonotte e Babylon. Attraversano tutta la penisola con feedback notevoli da parte di tutti per poi approdare a Woodworm Label, che decide di produrre il loro nuovo, bellissimo album Nobodypanic. Tour in collaborazione con gli amici di Rocketta.

Finister

Uscito l’album “Please, Take Your Time” ad ottobre 2018, la band ha iniziato un tour in tutta Italia e tornerà a Firenze proprio al D.I.Y. Firenze Fest!La band ha condiviso il palco con artisti come: The Kooks, The Prodigy, Manu Chao, Official Motörhead, Marco Mengoni, Salmo, Motta, Irene Grandi e ha collezionato esperienze live in Italia, Inghilterra, Germania, Francia, Olanda, Belgio e Serbia.

DJ SET // 20.30-21.30 & 01.00-04.00 //

DJ CrazyD

Progetto che nasce nel 2012 e ha come protagonista un giovane Davide Dabo Bagni di appena 14 anni. Inizia nelle feste studentesche per poi sbarcare nel mondo del clubbin’ che abbandonerà solo 5 anni dopo. La passione che lo lega alla musica è però molto più duratura: all’età di 9 anni inizia a prendere lezioni di batteria e da qui i suoi orizzonti musicali passano oltre i grandi classici del rock ascoltati in famiglia (Pink Floyd, Beatles, King Crimson) per abbracciare un panorama prima più elettronico e poi maggiormente hip-hop. Dopo aver lasciato il mondo delle discoteche preferisce concentrare le sue capacità nel costruire dj set dall’ambiente rilassato e frizzante, appetibile a tutti, passando da tracce molto ricercate a brani capisaldi della cultura pop.

ESPOSIZIONI ARTISTICHE:

NIAN

Pittrice fiorentina che, dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze, si avvicina all’arte di strada e comincia così un suo particolare e unico percorso con personaggi coloratissimi che coprono i muri di Firenze e dintorni.

Rmogrl Ottantunoventi

è un artista fiorentino che abbraccia tutte le maggiori discipline: dalla pittura, ai murales, fino alla scultura.

Riconoscibile per la tecnica geometrica e astratta con cui rappresenta le proprie opere.

Exit Enter

Exit Enter è uno street artist famoso in tutta Europa grazie ai suoi personaggi stilizzati che appaiono in tutte le città principali!

Ninjaz Numa Crew

Writer e street artist fiorentino attivo su tutto il territorio italiano da più di 10 anni, vanta collaborazioni col comune di Firenze per la realizzazione di diversi murales di grandi dimensioni, come quello alla fortezza da basso. Inoltre è il frontman della NUMA CREW che da anni gira i festival di tutta Europa esportando il rap è l hip hop italiano.

Bue2530

Bue2530 è uno dei migliori writer e Street artist di tutto il panorama italiano. Dopo anni di attività in tutta la penisola comincia a fare tatuaggi presso il Lacrima Nera Tattoo Saloon a Firenze, studio nel quale si riuniscono i migliori tatuatori. Bue si distingue subito per la sua incredibile tecnica e per l originalità dei suoi disegni.

INGRESSO:

Prevendita → 10 euro + birra

All’ingresso → 10 euro . INFO

TRUCK FOOD: Borgo 20 (schiacciateria) & Diorama (lampredotto)

SPONSORED BY: Carlsberg, Nove 7, Blue Moon Rec Studio

MEDIA PARTNER: Controradio Firenze