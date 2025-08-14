Gianibis, AVS critica incontro PD-M5S: ‘programma di tutti,no accordi bilaterali’

“Avs rappresenta una forza di contenuti, una forza elettorale e di radicamento territoriale che merita rispetto. Non accettiamo l’esistenza di patti separati. Chiediamo un immediato chiarimento e che venga convocato subito il tavolo della coalizione”. Così in un comunicato congiunto Filiberto Zaratti e Dario Danti dopo che ieri c’è stato un incontro tra le delegazioni del M5s e del Pd per condividere le prime linee programmatiche in vista delle elezioni regionali in Toscana.

Alleanza Verdi e Sinistra chiede appunto “al presidente Giani di convocare il tavolo di coalizione per discutere di tutti i temi del programma di governo della Toscana: il tempo è ormai scaduto. Tocca ormai al presidente candidato il compito di convocare tutte le forze politiche che lo sostengono. Avs è una forza politica seria, forte e responsabile che vuole condividere i propri temi e i propri contenuti con tutte le forze politiche dell’Alleanza progressista ed ecologista che si è formata per la Toscana”.

“Siamo assolutamente contrari ad accordi bilaterali o a patti programmatici parziali tra singole forze fatti in fretta e furia e non in grado di imprimere quella necessaria innovazione e radicalità al futuro governo della Toscana” prosegue il comunicato.

Oggetto degli ‘strali’ di AVS, l’incontro tenutosi ieri tra le delegazioni del M5S e del Pd, con al centro, spiegano i pentastellati in una nota, le proposte emerse dai precedenti tavoli e dalla votazione online del M5s che si è svolta giovedì scorso e ha dato il via libera all’alleanza. Sanità, ambiente e lavoro sicuro e dignitoso tra i punti imprescindibili che la delegazione del Movimento, composta dalla vicepresidente vicaria Paola Taverna e dalla coordinatrice regionale Irene Galletti, ha portato in discussione e su cui fondare l’azione della futura giunta. “In un clima costruttivo, si è discusso tra le altre cose di acqua pubblica e di legalità” che il Movimento 5 stelle ha chiesto siano messi come primi atti della prossima Giunta regionale”.

“L’incontro con il M5S è stato positivo e costruttivo”, c’è la “volontà comune di costruire un’alternativa progressista nel Paese” questo il commento del Pd della Toscana rendendo noto l’incontro di ieri. per il PD “il confronto, che si è svolto in un clima positivo e costruttivo, ha confermato la volontà comune di costruire un progetto politico ampio e inclusivo, capace di offrire un’alternativa credibile e concreta all’Italia di Giorgia Meloni. L’obiettivo è fare della Toscana un laboratorio nazionale”.