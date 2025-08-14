Controradio Streaming
MusicaConcertiFerragosto, concerto all’alba alla Fortezza di Mont’Alfonso
MusicaConcerti

Ferragosto, concerto all’alba alla Fortezza di Mont’Alfonso

By Redazione

Nel cuore della Garfagnana il pianista Cesare Picco con un omaggio allo storico “The Köln Concert” di Keith Jarrett. Venerdì 15 agosto 2025 – ore 4,45, Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

È Cesare Picco il protagonista del concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che porta musica e teatro in antiche fortezze, borghi storici e scorci secolari della Garfagnana, delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Appuntamento venerdì 15 agosto alle ore 4,45 alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. Pianista e compositore dallo stile personalissimo, Cesare Picco spazia con padronanza tra jazz, riletture bachiane, beat elettronici e musiche di scena. Nell’occasione presenta “The Köln Concert Variations”, omaggio contemporaneo al leggendario concerto che Keith Jarrett tenne a Colonia nel 1975: un viaggio nelle profondità del pianoforte e del linguaggio dell’improvvisazione. Entrando e uscendo dallo spartito originale, Picco ne cristallizza alcuni movimenti trasformandoli in vere e proprie “arie” autonome filtrate attraverso la sua estetica musicale e l’improvvisazione.

I biglietti – posto unico 11,50 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) è possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario).

