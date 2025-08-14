Ferragosto, concerto all’alba alla Fortezza di Mont’Alfonso

Nel cuore della Garfagnana il pianista Cesare Picco con un omaggio allo storico “The Köln Concert” di Keith Jarrett. Venerdì 15 agosto 2025 – ore 4,45, Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

È Cesare Picco il protagonista del concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che porta musica e teatro in antiche fortezze, borghi storici e scorci secolari della Garfagnana, delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Appuntamento venerdì 15 agosto alle ore 4,45 alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. Pianista e compositore dallo stile personalissimo, Cesare Picco spazia con padronanza tra jazz, riletture bachiane, beat elettronici e musiche di scena. Nell’occasione presenta “The Köln Concert Variations”, omaggio contemporaneo al leggendario concerto che Keith Jarrett tenne a Colonia nel 1975: un viaggio nelle profondità del pianoforte e del linguaggio dell’improvvisazione. Entrando e uscendo dallo spartito originale, Picco ne cristallizza alcuni movimenti trasformandoli in vere e proprie “arie” autonome filtrate attraverso la sua estetica musicale e l’improvvisazione.

I biglietti – posto unico 11,50 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) è possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario).