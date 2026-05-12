Accoltellamento Prato, Pd ‘dalla Destra grave strumentalizzazione’

“La sicurezza – afferma il segretario regionale del Partito Democratico – è un tema serio, che non può essere affrontato con slogan, propaganda o polemiche strumentali. Colpisce ancora di più il doppio standard della destra: quando a Massa, città governata dal centrodestra, un uomo perse la vita in seguito a un episodio violento, chiesero di non strumentalizzare quella tragedia. Oggi invece stanno trasformando i fatti di Prato in una clava politica contro il centrosinistra di Prato”

“Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza al giovane di 23 anni accoltellato la notte scorsa in piazza Mercatale a Prato, alla sua famiglia e ai suoi affetti, con l’auspicio che possa vincere questa drammatica battaglia. È un episodio gravissimo che colpisce tutta la comunità pratese e sul quale è giusto che venga fatta piena luce da parte delle forze dell’ordine” . Così in una nota il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi.

“La sicurezza – aggiunge – è un tema serio, che non può essere affrontato con slogan, propaganda o polemiche strumentali. Colpisce ancora di più il doppio standard della destra: quando a Massa, città governata dal centrodestra, un uomo perse la vita in seguito a un episodio violento, chiesero di non strumentalizzare quella tragedia. Oggi invece stanno trasformando i fatti di Prato in una clava politica contro il centrosinistra locale, tentando per l’ennesima volta di scaricare responsabilità e alimentare paure, facendo campagna politica sulla pelle delle persone”. “Il problema della sicurezza esiste e va affrontato con serietà, investimenti, prevenzione, presidi sul territorio e risorse adeguate per le forze dell’ordine. Da questo Governo, però, continuano ad arrivare soltanto annunci e passerelle, mentre i territori vengono lasciati soli”.

Dello stesso tenore il commento del deputato toscano dem e capogruppo Pd in Commissione giustizia Pd Federico Gianassi e dell’on.Christian Di Sanzo, segretario reggente del Pd di Prato.. “Crimine terribile – le parole di Gianassi -, la nostra vicinanza al ragazzo accoltellato. La destra specula sulla violenza, ma il fallimento della sicurezza è tutto del governo Meloni”. “Violenza inaudita, vicini al ragazzo colpito”: “Dalla destra solo sciacallaggio. Il governo dia risposte sugli organici delle forze di polizia”, le parole di Di Sanzo che aggiunge: “Gli agenti che arrivano a Prato non bastano nemmeno a coprire il turnover dei pensionamenti e dei trasferimenti. È ora di smetterla con la propaganda sulla pelle delle persone”