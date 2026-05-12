Accoltellamento Prato: ‘il 16enne ha inferto fendente durante colluttazione’

Sono un 26enne onduregno e un 16enne i due arrestati nell’ambito delle indagini sull’accoltellamento del giovane avvenuto la notte scorsa a Prato. Lo rende noto la Procura di Prato.

I due, si spiega, sono stati arrestati dalla polizia in flagranza di reato per tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto rende noto la procura, il fendente che ha provocato l’accoltellamento è stato inferto dal minore durante una colluttazione. “La dinamica dei fatti è stata ripresa dalle telecamere della zona”.

La procura spiega inoltre che l’aggressione è avvenuta “in pregiudizio” di tre giovani, tra cui il ferito, 23 anni, fiorentino, che era in compagnia non solo della donna, 34 anni, di Bagno a Ripoli, ma anche di un 29enne albanese. Gli aggressori avrebbero chiesto di consegnare il denaro puntando contro di loro “un coltellino e simulando la disponibilità di un’arma da fuoco. Nel corso della colluttazione che ne è scaturita il minore ha inferto una coltellata al torace del 23enne. Quest’ultimo è stato sottoposto a un intervento “con il quale è stato suturato il cuore lesionato dal fendente e si trova allo stato in pericolo di vita”.