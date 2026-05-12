Accoltellamento Prato, Mazzetti (Fi) ‘città abbandonata per 10 anni’. Lega: “basta buonismo”

Non si possono più accettare episodi gravissimi, ormai diventati l’ordinario come questo, o zone franche”. Lo afferma in una nota la deputata pratese di Fi Erika Mazzetti in merito al giovane accoltellato la notte scorsa a Prato. Lega: “Basta buonismo, è necessario sanzionare adeguatamente e senza sconti chi, italiano o straniero, si macchia di reati così gravi”

“Il governo di centrodestra in questi anni ha fatto decreti sulla sicurezza, come per le periferie e il sociale, adesso stiamo riformando la polizia locale noi abbiamo dato gli strumenti le amministrazioni Biffoni/Bugetti non li hanno utilizzati per il bene del territorio di Prato. Anche le nostre forze dell’ordine stanno facendo il massimo con dedizione e professionalità, ma troppo spesso non c’è stata una pianificazione locale urbana, anche con strumenti e tecnologie oggi disponibili, strategie economiche e sociali, per non parlare dell’opposizione in Toscana alla realizzazione di un Cpr. C’è stata una volontà politica ben precisa della sinistra regionale e comunale, che noi vogliamo invertire andando a governare questa città”. Lo afferma in una nota la deputata pratese di Fi Erika Mazzetti in merito al giovane accoltellato la notte scorsa a Prato.

Mazzetti esprime “solidarietà e vicinanza al ragazzo ferito, che ha fatto un gesto lodevole per salvare un’altra vita, mettendo a rischio, da buon cittadino, la sua. Ma non basta l’eroismo di un singolo: serve invertire la rotta dopo 10 anni di assenza del Comune”. E aggiunge “ripristinare la sicurezza è un obiettivo prioritario per Forza Italia e di tutto il centrodestra, viste le condizioni nelle quali è stata lasciata la città per 10 anni, tra annunci, plateale menefreghismo, sottovalutazione dell’illegalità diffusa, senza soluzioni. Senza sicurezza la città non vive, non lavora, non cresce e non è libera. Non si possono più accettare episodi gravissimi, ormai diventati l’ordinario come questo, o zone franche”.

“Apprendiamo di un gravissimo episodio consumatosi la notte scorsa a Prato, dove un giovane è stato accoltellato in piazza Mercatale, in pieno centro cittadino. Una brutale aggressione posta in essere pare da due uomini che hanno ferito gravemente il ragazzo, prontamente intervenuto a difendere una donna da un tentativo di molestie. Un fatto che conferma come esista un problema relativo alla sicurezza dei cittadini pratesi, argomento che abbiamo affrontato proprio nella giornata di ieri assieme al sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni, presente nella località toscana”. Così in una nota Andrea Crippa, commissario regionale Lega Toscana.

Per la Lega, da sempre, prosegue Crippa, “la salvaguardia delle persone è un elemento prioritario, mentre da parte del Pd e della Sinistra in genere, anche a Prato, si tende a minimizzare la palese e preoccupante criticità. Occorre, dunque, un cambio di rotta immediato per evitare che avvengano episodi efferati come questo. Basta buonismo, è necessario sanzionare adeguatamente e senza sconti chi, italiano o straniero, si macchia di reati così gravi”