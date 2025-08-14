Controradio Streaming
ToscanaCronacaGaza: al Meyer ricoverato una dodicenne con ferite da guerra
Gaza: al Meyer ricoverato una dodicenne con ferite da guerra

By Domenico Guarino
Ospedale pediatrico Meyer

Arrivati all’ospedale pediatrico l Meyer 3 minori di Gaza, tra loro il 12enne con ferite da guerra. Sono arrivati nella notte accompagnati da familiari e fratellini

Una ragazzina di dodici anni, che ha affrontato il viaggio insieme al fratelli con  fratture multiple e un trauma da compressione, una diciassettenne  arrivata insieme ai genitori e a due sorelle, che  dovrà essere curata per un’insufficienza renale, e  un piccolo di quattro anni con una grave malattia ematica autoimmune: l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze torna ad accogliere tre bambini e adolescenti originari di Gaza.

I minori sono arrivati  al Meyer nel cuore della notte accompagnati da familiari, fratellini e sorelline: una di loro ha riportato un politrauma, dopo essere rimasta coinvolta in un bombardamento.

Il loro arrivo è stato reso possibile nell’ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano, grazie alla Cross e alla Prefettura di Firenze. Nei giorni scorsi dall’aeroporto di Pisa sono partiti tre aerei C130 della 46esima Aerobrigata dell’Aeronautica militare con destinazione la città di Elat in Israele per una nuova missione Medevac (Medical evacuation) finalizzata al trasferimento in Italia di pazienti pediatrici con i loro accompagnatori.

La missione, coordinata dal dipartimento della Protezione civile nazionale, è gestita dalla Centrale remota di soccorso sanitario, la Cross, di Pistoia.Nel team sanitario, anche un medico e un infermiere del Meyer, Simone Pancani coordinatore delle attività umanitarie e di protezione civile e Luca Vannucchi in servizio al dea del pediatrico fiorentino. Ad attendere i pazienti fuoriusciti da Gaza, come sempre, c’erano gli operatori dei servizi sociali e anche un mediatore linguistico messo a disposizione dalla Fondazione Meyer per agevolare la comunicazione con i medici.

Anche l’accoglienza è stata garantita grazie al sostegno della Fondazione Meyer. “La Toscana, come sempre, è pronta ad allargare le proprie braccia e il proprio cuore, mettendo a disposizione le proprie eccellenze sanitarie e garantire così cure adeguate a chi non le può ricevere nel proprio paese” commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani

