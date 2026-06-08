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ToscanaPoliticaBallottaggi: Sara Grilli sindaca Viareggio con il 50,18%
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Ballottaggi: Sara Grilli sindaca Viareggio con il 50,18%

By Domenico Guarino
Sara Grilli

Prima donna a guidare il comune versiliese, Grilli, espulsa dal Pd nel 2022, ha prevalso di poco su sfidante centrosinistra Federica Maineri

Al termine di un lungo testa a testa e con uno scarto di un centinaio voti, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, è la nuova sindaca di Viareggio (Lucca). E’ la prima volta di una donna alla guida della città.
In corso festeggiamenti al comitato elettorale. Mentre manca ancora una sola sezione, Grilli ottiene 12.305 preferenze, attestandosi al 50,18% e prevalendo sulla candidata del centrosinistra Federica Maineri, che ha ottenuto 12.216 voti, il 49,82%.

Grilli, 42 anni, avvocato, era candidata a sindaco di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro, sostenuta dal centrodestra. Il Pd la espulse nel 2022 dopo che, da consigliere comunale, venne coinvolta nella giunta come assessore al welfare a seguito della rottura fra i Dem e Del Ghingaro.

Intervistata al suo arrivo al comitato elettorale, Grilli ha annunciato che “i primi passi da sindaca saranno quelli che ho promesso durante la campagna elettorale”, a partire “sicuramente dai bisogni di sicurezza dei cittadini. Sono molto emozionata e dedico questa vittoria a una persona che non c’è più e di cui domani è il compleanno”.

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