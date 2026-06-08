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ToscanaTram Firenze: cambiano i sedili, saranno in plastica
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Tram Firenze: cambiano i sedili, saranno in plastica

By Domenico Guarino
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“Sui nuovi tram le sedute saranno in plastica, nelle prossime settimane inizierà la fase di sostituzione” negli altri mezzi” lo ha rivelato l’assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio

“Abbiamo chiesto a Gest di definire un piano di sostituzione dei sedili dei tram. Gest ha definito un prototipo di sedili che sostituiranno quelli attuali in tessuto: saranno in plastica dura, molto più facilmente lavabili. Sui nuovi tram le sedute saranno in plastica, nelle prossime settimane inizierà la fase di sostituzione” negli altri mezzi, “questo perché per noi il tema della qualità del servizIo tramviario è fondamentale”. Lo ha   annunciato l’assessore alla tramvia del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo in Consiglio comunale ad una domanda di attualità di Guglielmo Mossuto (Lega).

“Nel 2025 la tramvia è stata presa da 45 milioni di persone – ha aggiunto Giorgio -. Sicurezza e igiene su questi mezzi sono importanti”.

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