Ballottaggi: Comanducci nuovo sindaco di Arezzo con il 55,75%

Marcello Comanducci del Centrodestra è il nuovo sindaco di Arezzo con 22698 voti e il 55,75 ha battuto lo sfidante di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli che si è fermato al 44,25, e 18017 voti. ‘Ora bisogna pensare a lavorare’

“Ora bisogna pensare a lavorare. Siamo partiti con un’idea e l’abbiamo portata avanti fino in fondo senza pensare ad accordi e apparentamenti. Sono molto emozionato in questo momento”. Così Marcello Comanducci, neo sindaco di Arezzo, avanti con il 56% delle preferenze mentre sono state scrutinate 75 sezioni su 97. Il rivale del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli si sta attestando al 44%.

“Voglio ringraziare tutti quelli che si sono spesi in questa lunga camapagna elettorale. Abbiamo fatto una proposta di cambiamento. Le lamentele che abbiamo registrato durante la campagna elettorale sembrava far poggiare su un terreno solido ma probabilmente non era così perché il voto premia la continuità. Faremo un’opposizione rigorosa, dignitosa e costruttiva, e cercheremo di non disperdere le nostre energie, soprattutto quelle più giovani. Questa è la democrazia”. Così Vincenzo Ceccarelli, candidato del centrosinistra a sindaco di Arezzo, sconfitto al ballottaggio da Marcello Comanducci del centrodestra.

“Penso che questo risultato consegni a chi ha vinto l’onore ma anche l’onere di cambiare questa città – ha aggiunto – perché i dati che vengono rilevati sono quelli di una città che non va correndo e che va riportata più in alto senza lasciare indietro nessuno”.