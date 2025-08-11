Controradio Streaming
ToscanaPoliticaGiani: nel programma del centrosinistra acqua pubblica e salario minimo 
ToscanaPolitica

Giani: nel programma del centrosinistra acqua pubblica e salario minimo 

By Domenico Guarino
Giani

Lo ha dichiarato il presidente della Regione e candidato del centrosinistra alle prossime Regionali Eugenio Giani che ha sottolineato il campo largo toscano “un esempio per tutta Italia”. “Nelle prossime ore il decreto per voto 12-13 ottobre”

In vista delle Regionali “io ritengo che ci siano tutte le condizioni per un programma forte che dà il senso di una giunta che ha lavorato a livello nazionale, sui temi della scuola”, come l’iniziativa sugli asili gratis, “sui temi della sanità, del lavoro”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione e candidato del centrosinistra alle prossime Regionali Eugenio Giani che ha sottolineato il campo largo toscano “un esempio per tutta Italia”.

    Tra i temi forti “quelli dell’acqua pubblica, con la Regione che può entrare con molta forza per garantire che questo bene primario sia pubblico, quelli dell’ambiente, M5s e Avs hanno sostenuto” con forza “gli aspetti dell’energia rinnovabile, dell’economia circolare, della lotta al contrasto all’inquinamento”. Giani ha sottolineato anche l’importanza del “lavoro” e dunque il salario minimo.

“Nelle prossime ore” sarà firmato il decreto che fisserà la data delle prossime Regionali in Toscana il 12 e 13 ottobre ha poi affermato o Giani, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine delle celebrazioni per la Liberazione di Firenze.

