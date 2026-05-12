Garante infanzia, Giani ‘Scaramelli persona competente, basta populismo’

Il Granate, ha detto Giani intervenendo nel dibattito in Aula, ‘deve essere una figura che ha una sufficiente competenza e sensibilità politica’

Aveva auspicato un dibattito sereno fuori dall’Aula, ma già alle prime avvisaglie, il presidente della Giunta rEgionale Eugenio Giani, ha dovuto fare i conti col fatto che il tema dlela nomina del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Toscana è diventato, volere o volere, il tema politico del momento.

“E’ possibile ci si debba vergognare di fare politica? Scaramelli è stato per cinque anni presidente della commissione sanità e sicurezza sociale del Consiglio regionale, la più alta funzione che in queste materie possa esserci per acquisire competenza. Io ritengo che lo svolgere funzioni così specifiche e delicate come quelle che svolge il presidente della commissione, e poi una vicepresidenza del Consiglio, sia sufficiente” ha detto Giani.

The ha aggiunto: “non ci dobbiamo vergognare di quello che facciamo studiando e applicandoci, la politica ha una funzione alta e nobile. E cadere nella demagogia populista di certa parte della saggistica corrente, per cui chi ha fatto politica non capisce nulla, io non ci sto più”.

Per Giani, per la figura del Garante “occorre una persona con personalità dotata di sensibilità politica perché noi non abbiamo funzioni dirette di gestione, ce l’hanno altri enti le funzioni di carattere giuridico. Deve essere una figura che ha una sufficiente competenza e sensibilità politica per attivare i temi e tutto quello che è necessario per svolgere funzioni di attenzione per infanzia”.