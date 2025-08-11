Ultravox Firenze, la programmazione del mese di agosto

Prosegue la programmazione di Ultravox nel verde del Parco delle Cascine di Firenze. Tra musica, cinema, e rassegne dedicate alla comicità dal vivo. Ogni sera con ingresso gratuito.

Questa sera, lunedì 11 agosto Ultravox propone il classico “Il Grande Lebowski” sul maxi schermo del Prato della Tinaia, inizio alle ore 22.00. Per Ferragosto sarà la volta di un altro cult “The Rocky Horror Picture show”, mentre lunedì 18 si prosegue con “Un sacco bello”, esordio fortunato del 1980 del grande Carlo Verdone.

Per la rassegna COMICASCINE ( la rassegna di spettacoli comici dal vivo che trasformerà il Prato della Tinaia in un vero e proprio comedy club sotto le stelle) il 13 agosto, sempre con ingresso gratuito dalle 21.30, il duo Kagliostro & La Filipponi in SOCIALmente INUTILI: uno show talmente vero da farvi ridere per non piangere! Domenica 17 agosto Matteo Cesca, mercoledì 20 agosto Claudio Marmugi in “Sono Arrabbiato”, domenica 24 Max Galligani in “Vita”, un monologo brillante sulla cosa più complicata di tutte: vivere.

Il 30 e il 31 agosto a partire dalle 17 del pomeriggio la nuova edizione di HOUND DOG FESTIVAL! Evento che celebra la musica rockabilly, il rock’n’roll e gli anni ’50. Caratterizzato da concerti dal vivo, spettacoli di ballo, dj set, mercatino vintage e cibo a tema. Sul palco: The Latin Charmers, Angie & the Mooners, Red-Hot Dynamos, Little Risolo, Emir & His Band, Tarosurfers, The Shakers…L’ingresso è ovviamente gratuito