    Il Movimento 5 Stelle alle prese col campo largo. E con Giani

    0
    Quartini M5S Toscana
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Il Movimento 5 Stelle alle prese col campo largo. E con Giani
    Loading
    /

    Il Movimento alle prese col campo largo e con Giani: quale richieste sul programma e sui nomi? Ne abbiamo parlato con l’on Andrea Quartini, deputato M5S