Giani a Controradio dopo l’ufficializzazione della candidatura per il bis

Regionali – “Ritengo che la prossima settimana dovrò firmare quello che è il percorso”, che “ci porterà” al voto, ai “45 giorni di comizi elettorali e, a 30 giorni prima delle elezioni, la presentazione delle liste. Quindi penso che i prossimi giorni”, ormai “la prossima settimana, possa essere il momento giusto”. Lo ha annunciato questa mattina nei nostri studi il presidente della Toscana Eugenio Giani, ricandidato ufficialmente ieri sera dal Pd per un secondo mandato. Giani ha ribadito che il voto si terrà “presumibilmente” il 12 e 13 ottobre.
Sul percorso della coalizione che ieri ha sancito anche la volontà di ingresso dl M5S sentiamo lo stesso Giani nell’intervista di Chiara Brilli