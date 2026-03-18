Gdf Firenze, 64 chili droga sequestrati e 31 misure eseguite dal 2025 a oggi

Sequestro di 64 chili di stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, e di 344.000 euro, denaro contante ritenuto provento di attività illecite, insieme all’esecuzione di 31 misure personali, tra custodie cautelari in carcere e arresti in flagranza.

Sequestro di 64 chili di stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, e di 344.000 euro, denaro contante ritenuto provento di attività illecite, insieme all’esecuzione di 31 misure personali, tra custodie cautelari in carcere e arresti in flagranza. E’ il bilancio delle attività della guardia di finanza di Firenze, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia fiorentina, tra il 2025 e i primi mesi del 2026. In seguito al sequestro del denaro, si spiega, sono stati attivati gli strumenti normativi antimafia di aggressione alle ricchezze “illecitamente accumulate, colpendo disponibilità finanziarie e beni risultati incompatibili con i redditi dichiarati”. I finanzieri sottolineano che quei chili di droga, “non sono soltanto numeri ma rappresentano flussi economici interrotti, ricavi mancati, un ciclo criminale spezzato prima di compiersi, che avrebbe non solo potuto alimentare le principali piazze di spaccio della regione ma anche, se immessi sul mercato, generare potere e profitti per le organizzazioni criminali”, e così facendo “interrompere il narcotraffico sottraendogli l’ossigeno costituito dal profitto”.