Regioni ‘amiche delle madri’: la Toscana scivola al 4/o posto

Tra le regioni più ‘amiche delle madri’ la Toscana scivola dal terzo al quarto posto nell’edizione 2026 del Mothers’ index regionale: elaborato dall’Istat per Save the Children, misura le condizioni delle madri attraverso 7 ambiti – demografia, lavoro, rappresentanza, salute, servizi, soddisfazione soggettiva e violenza – utilizzando 14 indicatori provenienti da diverse fonti del sistema statistico nazionale.

L’indice è stato realizzato nell’ambito dell’XI edizione del rapporto ‘Le Equilibriste, la maternità in Italia’ diffuso oggi da Save the children e che nel complesso mostra un lieve peggioramento rispetto agli ultimi due anni della situazione italiana.Riguardo alla dimensione demografia del Mothers’ Index, evidenzia Save the children, i si registra una flessione nel 2025, che riflette il continuo calo della fecondità, con il numero medio di figli per donna che resta su livelli bassi in tutto il Paese. In questo quadro la Toscana (89,714) perde una posizione, dal 14/o al 15/o posto.

Per la dimensione del lavoro peggioramento netto in tutte le regioni ma la Toscana, pur registrando un calo del dato assoluto passa dal 5/o al 2/o posto: la regione registra un miglioramento nel tasso di occupazione delle donne con figli minori (da 75,6% a76,9%) e una riduzione sia del part-time involontario delle donne (da 16,4% 14,8%) sia nella quota di occupate in lavori a termine da almeno 5 anni (da 18,4% a 14,9%). Per la dimensione rappresentanza – che a livello nazionale mostra un miglioramento complessivo – la Toscana invece crolla dal 5/o al 14/o posto, con la percentuale di donne in organi politici a livello locale che scende di oltre 10 punti percentuali (dal 35% al 22,5%).

La Toscana registra poi un arretramento, passando dal 4/o al 7/o posto per la dimensione salute, registrando un aumento del quoziente di mortalità infantile nel primo anno di vita (da 1,43 a 2,06). Perde due posizioni, attestandosi al 5/o posto, per la dimensione dei servizi che a livello nazionale registra un miglioramento complessivo. Conferma invece la 10/a posizione per la dimensione soddisfazione soggettiva mentre per la dimensione della violenza – che misura la presenza di centri antiviolenza e case rifugio per 100.000 donne – la Toscana guadagna due posizioni e passa al 7/o posto.