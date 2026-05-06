Incendio nel cantiere Av a Firenze, ipotesi atto doloso

Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell’Alta Velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città.

Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell‘Alta Velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste: alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con una squadra Ncbr, e le forze dell’ordine. Sempre nell’area Fs adibita a cantiere del tunnel Tav di Firenze sopra una centralina elettrica è stata trovata una coperta, che pare sia stata intrisa di kerosene, ma per la forte pioggia della notte non è andata a fuoco. Non è ancora stabilito, secondo quanto si apprende, che la coperta sia riconducibile all’episodio ma gli accertamenti sono in corso anche su questo reperto come eventuale innesco. Al momento sono nell’area vigili del fuoco, polizia con Polfer, Scientifica e Digos, carabinieri. Rilievi e indagini in corso. La circolazione dei treni nord-sud procede in modo regolare e non risente dell’episodio.