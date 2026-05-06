Controradio Streaming
Mer 6 Mag 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaIncendio nel cantiere Av a Firenze, ipotesi atto doloso
ToscanaCronaca

Incendio nel cantiere Av a Firenze, ipotesi atto doloso

By Raffaele Palumbo

Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell’Alta Velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città.

Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell‘Alta Velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste: alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con una squadra Ncbr, e le forze dell’ordine. Sempre nell’area Fs adibita a cantiere del tunnel Tav di Firenze sopra una centralina elettrica è stata trovata una coperta, che pare sia stata intrisa di kerosene, ma per la forte pioggia della notte non è andata a fuoco. Non è ancora stabilito, secondo quanto si apprende, che la coperta sia riconducibile all’episodio ma gli accertamenti sono in corso anche su questo reperto come eventuale innesco. Al momento sono nell’area vigili del fuoco, polizia con Polfer, Scientifica e Digos, carabinieri. Rilievi e indagini in corso. La circolazione dei treni nord-sud procede in modo regolare e non risente dell’episodio.

Articolo precedente
Controlli su colf e badanti, scoperta evasione fiscale da 2 milioni di euro
Articolo successivo
Regioni ‘amiche delle madri’: la Toscana scivola al 4/o posto

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31642Cronaca19103Politica4288Cultura & Spettacolo3857Diritti2672Sanità2556

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI