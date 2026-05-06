Controlli su colf e badanti, scoperta evasione fiscale da 2 milioni di euro

Scoperti dalla guardia di finanza 44 assistenti familiari irregolari, tra colf, badanti, etc, sconosciuti al fisco, per i quali è stato calcolato un imponibile sottratto a tassazione superiore a 2 milioni di euro.

I controlli dei finanzieri si sono concentrati sulla regolarità contributiva dei collaboratori domestici attivi in provincia di Lucca. Numerosi sono risultati i casi di assistenti familiari che lavorano ogni giorno nelle case dei cittadini senza alcuna registrazione fiscale o contributiva. Le analisi, eseguite anche grazie alle informazioni fornite dall’Inps, hanno fatto emergere molteplici posizioni irregolari che hanno portato ad avviare mirati controlli verso coloro che, pur percependo redditi stabili, omettevano la presentazione della dichiarazione annuale. Sono state individuate anche posizioni di alcune collaboratrici domestiche completamente sconosciute al fisco, nonostante la percezione continuativa di compensi mensili. Le irregolarità riscontrate risultano distribuite sull’intero territorio provinciale, con una maggiore concentrazione nelle aree più densamente abitate come la piana di Lucca e la Versilia.