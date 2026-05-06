Controradio Streaming
Mer 6 Mag 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaControlli su colf e badanti, scoperta evasione fiscale da 2 milioni di...
ToscanaCronaca

Controlli su colf e badanti, scoperta evasione fiscale da 2 milioni di euro

By Raffaele Palumbo
Grosseto Guardia di Finanza

Scoperti dalla guardia di finanza 44 assistenti familiari irregolari, tra colf, badanti, etc, sconosciuti al fisco, per i quali è stato calcolato un imponibile sottratto a tassazione superiore a 2 milioni di euro.

I controlli dei finanzieri si sono concentrati sulla regolarità contributiva dei collaboratori domestici attivi in provincia di Lucca. Numerosi sono risultati i casi di assistenti familiari che lavorano ogni giorno nelle case dei cittadini senza alcuna registrazione fiscale o contributiva. Le analisi, eseguite anche grazie alle informazioni fornite dall’Inps, hanno fatto emergere molteplici posizioni irregolari che hanno portato ad avviare mirati controlli verso coloro che, pur percependo redditi stabili, omettevano la presentazione della dichiarazione annuale. Sono state individuate anche posizioni di alcune collaboratrici domestiche completamente sconosciute al fisco, nonostante la percezione continuativa di compensi mensili. Le irregolarità riscontrate risultano distribuite sull’intero territorio provinciale, con una maggiore concentrazione nelle aree più densamente abitate come la piana di Lucca e la Versilia.

Articolo precedente
Maltempo: a Firenze cade albero, danneggiate quattro auto in sosta
Articolo successivo
Incendio nel cantiere Av a Firenze, ipotesi atto doloso

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31641Cronaca19103Politica4288Cultura & Spettacolo3857Diritti2671Sanità2556

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI