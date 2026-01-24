Controlli straordinari Cc in boschi Cerbaie, 7 arresti, 1 kg droga sequestrato

Si concludono oggi, dopo due settimane, i servizi straordinari dei carabinieri nei boschi delle Cerbaie, in provincia di Firenze, per il contrasto alla spaccio di droga: 300 i militari impegnati.

In totale, si spiega dall’Arma, nel corso dell’attività sono state controllate 289 persone, di cui 104 straniere, e 74 veicoli con nove perquisizioni, che hanno portato all’arresto di 6 persone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di 1 per aver fatto rientro nel territorio dello Stato a seguito di provvedimento di espulsione. Quattro i denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere fra cui 1 machete, 4 coltelli, 2 cutter, 1 roncola, 1 bastone sfollagente telescopico e 2 bombolette spray anti-aggressione. In totale rinvenuto e sequestrato olte 1 chilo di droga, per lo più hashish, ma pure cocaina e marijuana.

Nel corso dei controlli, si spiega ancora, sono stati sequestrati anche 6.298,5 euro in contanti, 7 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e taglio della droga e 14 telefoni cellulari sequestrati, “Numerosissimi” poi gli assuntori di stupefacenti segnalati alla locale Prefettura, con contestuale ritiro della patente di guida. Il servizio ha portato anche allo smantellamento di “15 veri e propri bivacchi di fortuna allestiti in area rurale a ridosso di vie di comunicazione, bonificando oltre 80 batterie per auto, svariati teloni, sedie, ombrelloni, materassi ed altro materiale per accampamento lasciato abbandonato nella natura”.

Il servizio era stato disposto dal comando provinciale carabinieri di Firenze, d’intesa con la Prefettura di Firenze: “Pianificato da tempo – si spiega -, aveva come obiettivo quello di recuperare alcune aree rurali ormai prese di mira dagli spacciatori che sfruttavano l’area boschiva a proprio vantaggio al fine di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine”. Nei controlli sono stati impegnati oltre ai carabinieri della Compagnia di Empoli i militari dei cacciatori Puglia, del 6/o battaglione Toscana (fra cui anche personale delle squadre d’intervento operativo), del nucleo Cc cinofili anti-droga di Firenze